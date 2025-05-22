大安區某國小恐龍家長介入　教師徵選淪選妃

▲北市教育局統計，113年北市懸缺教師高達1868人，其中懸缺人數最多為國小的725人。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市大安區某國小今年4月28日發生教師墜樓案，震撼社會！社群平台流傳「該校的家長不好應付」等訊息。代理教師H也向本刊爆料該校「獨有的」甄選制度，顯現該校家長權力確實不一般，竟能直接干預學校用人。全國代課暨代理教師工會理事長黃湘仙痛批學校「簡直像在選妃！」台中教育大學教育系主任賴志峰呼籲家長和老師之間不應對立，並非所有的家長都是「恐龍家長」。

黃湘仙向本刊解釋教甄流程，「一般來說會由校方選出教學代表、行政代表、學生代表以及家長代表擔任評委來參加教甄程序，通常評審委員都不會超過5人」，因此她聽到H在該校應試過程中，需要面對9名評委時相當驚訝。

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然而，在聽到評選現場竟還架設Google Meet，且讓近30名家長及退休老師參與時，黃湘仙怒指「已明顯超越合理範圍！」她表示，根據教育部「公立高級中等以下學校教師甄選作業要點」規定，甄選過程只能由應試人員和委員參加，並痛批「讓近30位家長化身評委參與老師錄取的定奪，簡直像在選妃！非常扭曲」。

▲黃湘仙表示，若家長真心希望孩子好，應該相信教育人員的安排，減少過度介入，才能減少教師熱情的消耗。

黃湘仙進一步指出， 3個月以下的教師甄選本來就規定不用對外公開，所以整件事情基本上是踩在灰色地帶上，她也不認同學校竟容許家長介入，痛心「代理教師已經是教育圈裡最弱勢的族群」。黃湘仙強調，若家長真心希望孩子好的話，應該要相信學校安排，減少過度介入，才能避免對教育者熱情的消耗。

黃湘仙指出，根據台北市教育局的統計，113學年度不含附設幼兒園，台北的懸缺教師數共有1868人，其中包含高職575人、國中568人、以及懸缺人數最多的國小共725人。她提醒，若這樣的處境沒有改變，未來可能會越來越少人願意從事教職，最終被剝奪受教權的，反而是孩子。

針對代理教師H的遭遇，台中教育大學教育系系主任賴志峰表示，「公立高級中等以下學校教師甄選作業要點」規定：教甄現場只能有評委及應試人員參加，若H遭遇屬實，恐有法律疑慮。當本刊詢問有沒有可能Google Meet上的人員都是評委時，賴志峰明確表示不可能，「甄試評委不會有那麼多位。」

▲賴志峰教授表示，學校應該要能適時接住老師，讓老師知道自己並非孤立無援。

賴志峰認為，部份家長確實會比較關心孩子，若教育者遇到這種狀況，並感到難以應付時，學校應該適時地接住老師，讓老師知道自己並非孤立無援，可以向校方求援。他也認為，有時候家長的關懷反而能成為教育者的助力，「現在也有越來越多家長願意投當學校的各種志工」，並非所有的家長都是「恐龍家長」，他呼籲家長和老師之間不應對立。

本刊致電該國小與台北市教育局，校方否認此事，強調全數的委員加總僅15位，絕無場面過於盛大一事。針對在教甄現場架設Google Meet，龍安國小表示，若委員不克前來現場，就需要協助委員用線上的方式參與教甄，校方指評委裡面只有1位家長會代表，並沒有多位家長同時參與教甄。

北市教育局回應指出，基本上教甄的評委人數由校方設定，但若爆料人陳述若屬實，H老師的經歷確實不平常，但還是要去釐清校方為何會如此安排才能評斷。另外，定奪教師的錄取應由評委執行，若家長有介入的話，確實會有違法的疑慮，但同樣需調查以後才能評判。

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