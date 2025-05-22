川普長子小唐納：「或許有一天」會參選美國總統

▲川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普的長子小唐納．川普（Donald Trump Jr）21日表示，他「或許有一天」會競選總統。今年3月，他才公開否認自己考慮入主白宮，但如今說詞出現轉變，被外界解讀是暗示可能參選總統。

根據法新社報導，小唐納．川普出席彭博在卡達首都杜哈（Doha）舉辦的卡達經濟論壇，當他被問到是否考慮參選總統，以接替父親的職位時，他先是笑了笑，隨後表示這是有可能的。

小唐納．川普說，「他很榮幸能被問到這個問題，也很榮幸看到有人對此表示贊同。」語畢，現場響起掌聲。隨後，他接著補充：「誰知道呢。」

現年47歲的小唐納．川普是家族豪華房地產集團「川普集團」（The Trump Organization）的執行副總裁，也是父親「讓美國再次偉大」（MAGA）這右派主張的積極支持者。

今年3月，左翼網站Mediate報導稱，小唐納．川普正在認真考慮參加2028總統大選，但當時他否認了這一說法。

如今，小唐納．川普並未排除競選總統的可能性，他在彭博論壇上表示：「我不知道，也許有一天，你知道，這種召喚就在那裡。」

小唐納．川普說，「我認為我父親確實改變了共和黨。我認為它現在是『美國優先』黨，也是『讓美國再次偉大』黨。」

▼小唐納不排除進軍白宮的可能性，「也許有一天，這種召喚就在那裡。」（圖／達志影像／美聯社）