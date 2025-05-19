幫環保公司詐貸2.5億！陽信銀分行2主管涉收回扣40萬　4人起訴

▲北檢偵結起訴陽信銀行長安分行遭詐貸2.5億元案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

陽信銀行長安分行協理郭茂虔、副理陳淑惠，涉嫌在2021年間，為了掩護台新環保公司以假契約借貸周轉，幫忙匯款500萬元到台新環保公司的備償帳戶，等陽信銀行完成審查核貸，陸續撥款2.5億元給台新環保公司，郭、陳分別獲取30萬、10萬元報酬，台北地檢署19日依背信、詐欺等罪起訴郭、陳以及台新環保公司黃姓負責人姊弟共4人。

台新環保公司位於彰化的工廠曾因非法掩埋含戴奧辛的致癌廢棄物，在2018年間遭勒令停工，登記負責人黃麗香的弟弟黃義彬因此被判刑1年2月、緩刑4年確定，2020年間，黃麗香還在美國總統大選期間發出豪語，只要川普當選，公司就放10天假，躍上新聞版面。

檢調獲報，台新環保公司在2021年間經營狀況不佳，但為了研發廢塑膠裂解製油機設備有大量資金需求，加上黃義彬個人債務問題，因此透過友人莊長運介紹，認識了剛升任陽信銀行長安分行協理的郭茂虔，雙方開始商議申貸問題。

而黃麗香和黃義彬明知原本簽好販售設備的合約已經協議終止，卻仍然拿出這份廢棄合約當作台新環保公司營運實績，申請中期擔保貸款、短期擔保貸款，申貸案送到陽信長安分行後，郭茂虔找來陳淑惠協助，分別出資150萬、350萬元，匯入台新環保帳戶，偽裝台新環保資金充足、符合授信備償條件的假象。

陽信銀行因此在2021年12月間，陸續撥款9670萬元、7460萬元、7870萬元給台新環保公司，郭茂虔收取中間人支付的報酬40萬元後，將其中10萬元轉交給陳淑惠。本件被調查局列為「金融掃黑」專案，報請台北地檢署指揮偵辦後，檢察官認為郭、陳觸犯《銀行法》特別背信罪，黃姓姊弟則觸犯另依《刑法》詐欺取財罪，依法將4人都提起公訴。