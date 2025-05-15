林口泰山五股6.4萬戶下周停水　沒水用最長23小時！區域出爐

▲台水為施工檢驗設備實施停水。（示意圖／資料照）



記者許力方／台北報導

快儲水！台灣自來水股份有限公司第二區管理處為施工，實施停水，將針對林口全區、泰山五股部分地區實施停水，停水戶數總計6萬4,439戶，停水最常達18小時，提醒民眾盡早儲水備用。

台水公司指出，為辦理「大湳給水廠高壓電氣設備檢驗等五合一工程」施工實施停水，林口全區將於19日早上8時起至凌晨24時止，停水計16小時；泰山五股部分地區於19日早上8時起至20日凌晨2時止，停水計18小時；泰山區大科里南林路19日早上8時起至20日早上7時止，停水計23小時，停水戶數總計6萬4439戶，其中直供戶2527戶。

新北市政府水利局將督促台水公司儘速完工復水，減少停水時間，並設置13處臨時供水站及水車隨時待命。因停水時間超過12小時，請民眾儲水備用，建議於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

台水公司提醒，停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。

●停水時間及地區：

1.【5/19 8:00~24:00】停水16小時，影響範圍：林口區全區。

2.【5/19 8:00~5/20 02:00】停水18小時，影響範圍：泰山區及五股區影響範圍如下:

泰山區:大科里(大科路、大科一路、錢厝坑、自強路)、同榮里(黎明路、犁頭窠)、黎明里(黎明路、泰林路3段、大科一路)。 五股區：福德里(登林路83號至91-10號及112號至114-6號、登林路單號(93~107號)、登林路雙號(116~134-3號)、德音里(外寮路)。

2.【5/19 8:00~5/20 07:00】停水23小時，影響範圍：泰山區大科里南林路。

●13處臨時供水站位置：

1. 林口區南勢二街154號(南勢市民活動中心)

2. 林口區公園路46號(麗林國小)

3. 林口區麗園一街6巷口(林口國宅郵局)

4. 林口區林口路237號(林口路竹林路口)

5. 林口區自強三街(贊天宮)

6. 林口區仁愛路1段378號(林口區公所)

7. 林口區仁愛路1段2號(師範大學)

8. 林口區民權路165號(湖南市民活動中心)

9. 林口區竹林路350號斜對面

10. 泰山區大科路300號(大科里民活動中心)

11. 泰山區泰林路3段22號(黎明技術學院)

12. 五股區登林路81號(新加坡花園城堡)

13. 五股區徳音里外寮路1號