國軍班長私賣戰鬥背心內蕊！誆同袍「可代購」詐財1.8萬...下場曝

▲陸軍十軍團一名上士班長盜賣「戰鬥背心內蕊」詐財1.8萬，遭法院判刑。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

陸軍十軍團一名黃姓上士班長，擔任裝備管理職務期間，私自留存庫房內多出的戰鬥背心內蕊，並向遺失裝備的士官兵謊稱可「代購」軍品，藉此詐財1萬8000元。事件經內部檢舉後曝光，黃男被檢方依《貪汙治罪條例》起訴，法院審理後考量其認罪悔過，判處2年有期徒刑，緩刑3年，須向公庫繳納2萬元，並褫奪公權1年，全案仍可上訴。

判決指出，黃男自2020年6月起接任陸軍十軍團第234旅步二營裝備經理，於清點庫房時發現8片未列帳的戰鬥背心內蕊，其中1片拆開研究後丟棄，其餘7片則私留庫內。2023年5月，他得知連內孫姓與2名陳姓士官所領戰鬥背心缺內蕊，無法通過裝檢，遂藉機謊稱能協助購買，每組（2片）收費5000元，合計詐得15000元。該年11月，又以3000元價格將剩餘1片賣給許姓士兵，合計詐財1萬8000元。

軍方調查指出，黃男利用袍澤信任，違反裝備管理規定，並未依規繳回多餘軍品，反而將其視為牟利工具，行徑有損軍紀。檢方批其「有辱官箴」，影響軍中紀律與形象，依法將其起訴。

台中地院審理期間，黃男坦承不諱，並在偵查中自動繳回全部不法所得。法院認為，雖黃男利用職務機會貪污，但其所得金額低於5萬元，且犯罪後態度良好，目前仍在軍中服役並進修，符合減刑條件，最終以2條貪汙罪各判刑1年10月及1年9月，合併應執行2年，緩刑3年，並須支付公庫2萬元。