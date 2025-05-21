三峽國中師生幫7傷者集氣　校方再發聲：懇請不要過度接觸學生

▲三峽車禍造成三峽國中2死7傷，事故現場有許多民眾獻上鮮花、零食等物品悼念。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許敏溶／台北報導

新北三峽區19日發生嚴重車禍，釀3死12傷慘劇，其中三峽國中學生有2死7傷。校方今（21日）在臉書發文，指針對2名罹難學生設立追思小站，表達最深哀思，另對7名住院學生設立集氣小站，為傷者祈福，盼望早日康復重返校園。校方針對全校師生與在場目睹事故學生，進行積極調查並提供心理支持與安撫，也懇請外界不要過度接觸學生。

新北三峽19日發生嚴重車禍，78歲余姓老翁駕車衝撞導致3死12傷。事發至今，車禍現場湧入源源不絕的悼念物，占地已逾400平方公尺。

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面對這起不幸事件，三峽國中今天在臉書發文，說明這起重大交通事故造成2名學生不幸因傷重辭世，另有7名學生分別在亞東醫院、恩主公醫院及土城長庚醫院接受治療。行政人員事發後輪流值班陪伴家屬，相關班導師也前往慰問罹難與受傷學生及其家長，持續提供實質與心靈支持。

三峽國中進一步表示，針對7名仍在醫院與傷痛奮戰學生，校方設立集氣小站為所有傷者祈福，盼望早日康復重返校園。另針對2名罹難學生，也設立追思小站，表達最深的哀思與敬意。對全校師生與在場目睹事故的學生，校方已積極調查並提供心理支持與安撫，昨天專輔老師也已特別入班陪伴受影響班級學生穩定情緒。

此外，校方也懇請社會大眾與媒體記者朋友，尊重學生與師長情緒，不要過度接觸同學、家長與校內老師，以維護學生學習與心靈安穩。