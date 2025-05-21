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賴清德邀在野共商國是　黃國昌爆：潘孟安今已聯繫民眾黨

▲▼民眾黨主席黃國昌接受《POP大國民》專訪。（圖／《POP大國民》提供）

▲民眾黨主席黃國昌接受《POP大國民》專訪。（圖／《POP大國民》提供）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德昨（20日）舉行周年談話記者會，表示將指示國安團隊著手規劃，向在野黨主席進行重要國安情勢簡報，期望朝野政黨領袖坦率且真誠交換意見、共商國是。民眾黨主席黃國昌今（21日）指派秘書長周榆修，作為與總統府的溝通聯繫窗口，而黃稍早也爆料，總統府秘書長潘孟安已於下午4時聯繫周榆修，表達還需要一些時間準備。

民眾黨於21日舉辦中央委員會，針對賴清德邀請在野黨「共商國是」，黃國昌在會中指派周榆修做為與總統府的溝通聯繫窗口，經中央委員會同意後，交由周榆修與黨部同仁靜待總統府進行更進一步的作業磋商。

隨後，黃國昌於5時接受廣播節目《POP大國民》訪問，表示可能是因為指派周榆修當與總統府聯繫窗口的新聞出去後，稍早下午4時左右，周榆修致電向他報告，潘孟安今天雖公務繁忙未到立院，但已經有與周聯繫，潘孟安表達「還需要一些時間做準備」，而民眾黨也有這樣的誠意，既然賴清德已經拋出來了，幕僚還需要一些時間準備，就讓他們準備。

至於先前說要在「沒有前提框架、沒有預設立場」基礎上見面，黃國昌解釋道，這是因為賴清德說希望坦率真誠交換意見、共商國是，而「國是」這兩字，顯然不是只有國安，且台灣面臨的問題非常非常多，從美國高關稅對中小企業、勞工、農民，乃至於一般消費者造成的衝擊，以及能源政策、核三停止運轉後，現在的台灣是「火力全開」，卻忘了國際社會在推淨零碳排。

黃國昌指出，當國內外重要議題這麼多，而在民進黨刻意撕裂下，已經破壞朝野之間的互信、人民對於政府的信任之際，此刻的確有非常多問題，應該要坐下來好好地談。

此外，黃國昌認為，就國安簡報部分，若涉及到國安簡報秘密部分，自己對於不公開沒意見，但朝野政黨領袖共商國是部分，只要不牽涉到秘密，總應該讓全體國人知道內容、有無反映人民心聲？「我們上了這個台，上去講的每一句話、發表的每一個意見，都必須在台灣公民社會當中，接受民意共同監督，而不是3個人關起門來，講了什麼卻沒有人知道，出來一切都是秘密，不應該是這樣。」

主持人平秀琳追問，倘若最後總統府的安排，就是「上對下進行國安簡報」，然後告訴大家兩岸關係非常緊張、美國對我壓力很大，所以朝野應該團結一致，民眾黨會參加嗎？黃國昌僅說，「我還是不要先預設，如同我剛跟主持人所講的，我沒有任何預設，靜待他們的通知跟安排。」

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