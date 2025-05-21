　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

三峽老翁奪3命　他見死者傷勢「根本蓄意殺人」：內臟都破裂了

▲三峽重大交通事故，鑑識人員採證中。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲三峽重大交通事故。（圖／記者陳以昇攝）

記者施怡妏／綜合報導

新北市三峽19日發生一起重大死亡車禍，78歲余姓男子駕駛的車輛，因不明原因一路狂飆，直接衝向正在過馬路的學生與家長，造成3人不幸死亡。有網友指出，3名死者到院時無呼吸心跳（OHCA），被高速撞擊後全身多處重傷、變形，搶救後不治，認為肇事者根本是「蓄意殺人」。

原PO在PTT發文，「到底有啥深仇大恨，得把人撞成這樣」，2名女學生送到醫院時不僅已無呼吸心跳，頭部、胸腔、四肢全身多處變形，院方動員多達6名專科醫師聯手搶救，仍回天乏術；女騎士同樣傷勢駭人，全身多處挫傷、骨折，頭部外傷與腦損傷，搶救2個半小時後，仍宣告不治。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO氣炸直言「這真的太無良，太垃圾了」，根本不能算過失，高速撞擊導致臟器破裂，「絕對不只一處內臟，這說是蓄意殺人都不為過！到底要多麼泯滅人性，喪失良知，才能做出這種事情來？死者被撞到多處變形，這還得修復遺體，不然喪禮時根本不能讓人看最後一面」。

貼文曝光，網友們也感到很憤怒，「汽車真的開得非常快」、「就是蓄意殺人，都會閃對向車了，是會過失三小」、「怎樣都償還不了他的罪，浪費納稅人的錢」、「真的蠻生氣的，昨天看影片就覺得是故意」、「100個死刑都沒用，財產假扣押吧」、「影片看一次怕一次，撞超精準+後續殺紅眼」、「這撞擊力大概比打保齡球還大力」。

▲三峽重大車禍，現場畫面曝光。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲遭撞的機車嚴重變形，事故現場地面到處都是散落物。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，車禍發生當下，正值學生下課時間，余翁先在學成、國成路口時，先擦撞分隔島，倒車撞擊後方車輛，隨後加速往國成路方向直行，在國光街口又再度撞上1單車、3機車，最後直接往過馬路的學童撞去，直到撞上安全島才停下，警消到場，將現場傷患送醫，余翁對救護人員說「我忘記了」，隨後就昏迷送往亞東醫院。

余翁到院後，至今接連動了2次手術，已轉往加護病房觀察，目前余翁雙眼已能些許睜開，但意識仍不清，無法說話、表達，病房外仍由警方24小時戒護，直到余翁狀況好轉，才對其詢問製作筆錄。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3死車禍　警曝行車紀錄器內容
夫妻1死1重傷！兒只知姑丈病故將出殯...不知父命喪街頭
快訊／高雄血案！摩鐵內虐死　屍體丟山區
最喜歡i-dle宋雨琦！三峽12歲女童命喪輪下　同學不捨齊送
總預算案、財劃法修法有重大瑕疵　行政院今聲請釋憲
黃子佼爆離婚！認愛孟耿如「同年註冊會員」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全球首次跨國共演！「超歌舞伎」大阪萬博登場　台灣同步享受臨場震撼

民團籲「健保病史」納入交通審查　患重大疾病應限制駕駛

三峽老翁奪3命　他見死者傷勢「根本蓄意殺人」：內臟都破裂了

讚黃子佼離婚是「這陣子做最好的事」！律師：希望不是偽善離

曾經沒人愛、被遺棄　她學會了這件事後人生開始改變

惹怒王文洋「4000萬恐掰了」！她曝女大生使錯招：弄巧成拙

快訊／16:58台南規模3.2地震　2縣市有感「震度1級」

公司接受了！一票上班都「短褲或涼鞋」　2優點曝：全年都穿

便當吃到「牽絲」白飯！他中毒慘挨2針　網見畫面驚：納豆便當？

蛙式奪金！97歲嬤世壯運「燦笑跑完200m」　網嘴角上揚：好可愛

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

【暴衝前1分鐘】#三峽翁 卡分隔島 倒退撞後車跑了！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

黃子韜脫口「曾幫徐藝洋擦經血」　她傻眼：不要再說！

【如獲至寶】蔡力行送「通化夜市水果」　黃仁勳興奮收下：是寶物

全球首次跨國共演！「超歌舞伎」大阪萬博登場　台灣同步享受臨場震撼

民團籲「健保病史」納入交通審查　患重大疾病應限制駕駛

三峽老翁奪3命　他見死者傷勢「根本蓄意殺人」：內臟都破裂了

讚黃子佼離婚是「這陣子做最好的事」！律師：希望不是偽善離

曾經沒人愛、被遺棄　她學會了這件事後人生開始改變

惹怒王文洋「4000萬恐掰了」！她曝女大生使錯招：弄巧成拙

快訊／16:58台南規模3.2地震　2縣市有感「震度1級」

公司接受了！一票上班都「短褲或涼鞋」　2優點曝：全年都穿

便當吃到「牽絲」白飯！他中毒慘挨2針　網見畫面驚：納豆便當？

蛙式奪金！97歲嬤世壯運「燦笑跑完200m」　網嘴角上揚：好可愛

誠品社區店「生活時光」逐步退場不開了　僅剩淡水一家

今夏自來水「基本費用」全免了！　東京都800萬戶受惠

中鼎196億元應收帳款疑雲　金管會：儘快釐清來龍去脈

精神醫扮風水師、混入遊民圈　盼思覺失調患者及早用長效針劑

高雄男遭「無人道凌虐」3天棄屍枋山 　地獄接駁車押人畫面曝

公園傳出煙嗓「喵～喵～」　竟是海鷗學貓叫討飼料！

三峽車禍3死12傷！民眾黨團批交通部不思檢討　解凍報告如幼幼班

全運會倒數！「虎尾高鐵多功能田徑場」7月中可望啟用

美國資本助寧德時代香港上市　挨轟危及國安

「黃子佼這陣子做的最好的事」　李怡貞列3點質疑：要離婚早就離婚

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

生活熱門新聞

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

全台有雨！　鋒面報到時間曝

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

女騎士慘死　兒闖封鎖線「那台機車是我媽媽…」

三峽肇事翁釀3死12傷！前同事爆：他開車就變了個人

即／館長突「心臟不適」離開直播　深夜就醫照曝光

葉丙成向同學道歉！撤下當時的發文

2道鋒面接力　下波「雨更大」時間曝

你是不是偷偷喜歡朋友？這3個星座最容易「愛上熟人」

78歲老翁追殺機車！Cheap轟：制度選擇放過他

獨／調出化骨水！高雄冷氣師傅手遭腐蝕

校長稱傷者「較普通的學生」　戴瑋姍要求道歉

三峽車禍駕駛是「大同大學監察人」　校長證實：接觸時看起來正常

今「小滿」做1事恐破財整年　6禁忌曝

更多熱門

相關新聞

三峽12歲女童命喪輪下　同學不捨齊送i-dle宋雨琦小卡

三峽12歲女童命喪輪下　同學不捨齊送i-dle宋雨琦小卡

新北市三峽區19日發生重大車禍，一輛廂型車暴衝造成3人死亡，其中2名死者正是放學準備回家的12歲女同學。今(21日)學校下課後，吳姓女童的朋友也特地帶著她最愛的偶像小卡，送給她當禮物。

三峽路口放學現場曝！女國中生十指緊扣默哀

三峽路口放學現場曝！女國中生十指緊扣默哀

「路怒」是壓力太滿！心理師：開車最能暴露本性

「路怒」是壓力太滿！心理師：開車最能暴露本性

三峽翁下交流道繞20分鐘「到公園休息」！

三峽翁下交流道繞20分鐘「到公園休息」！

三峽老翁恐脫產！律師事務所出手了：義務辦假扣押

三峽老翁恐脫產！律師事務所出手了：義務辦假扣押

關鍵字：

車禍三峽肇事者學生憤怒

讀者迴響

熱門新聞

歐陽娜娜爆「被取消國籍！」　事實查核中心出手了

三峽命危女童救回！家人重回現場喊：快回醫院治療

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！

家寧「有很多Andy不忠證據」！

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」陸網震撼

三峽3死路口「鳥瞰畫面曝」！悼念物擺滿草地

Andy核彈級毀家寧撈破800萬！　雙劈疑雲有詭

全台有雨！　鋒面報到時間曝

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年

78歲老翁急救中「能找家屬賠償嗎？」　律師解答

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

台灣「Nissan進口油電休旅」大降價20.1萬

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！

三峽車禍新疑點　78歲翁曾在市區繞路

更多

最夯影音

更多

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【專屬健身教練】白髮嬤輪椅推胖柴孫　手中不忘緊抓牽繩

【太鼻酸】 #三峽 車禍路口擺滿悼念品　民眾悲痛排隊獻花哀悼

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

【願逝者安息】三峽車禍路口擺滿悼念品　民眾淚：盼能在另個世界收到溫暖

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面