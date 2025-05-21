三峽老翁奪3命　他見死者傷勢「根本蓄意殺人」：內臟都破裂了

▲三峽重大交通事故。（圖／記者陳以昇攝）



記者施怡妏／綜合報導

新北市三峽19日發生一起重大死亡車禍，78歲余姓男子駕駛的車輛，因不明原因一路狂飆，直接衝向正在過馬路的學生與家長，造成3人不幸死亡。有網友指出，3名死者到院時無呼吸心跳（OHCA），被高速撞擊後全身多處重傷、變形，搶救後不治，認為肇事者根本是「蓄意殺人」。

原PO在PTT發文，「到底有啥深仇大恨，得把人撞成這樣」，2名女學生送到醫院時不僅已無呼吸心跳，頭部、胸腔、四肢全身多處變形，院方動員多達6名專科醫師聯手搶救，仍回天乏術；女騎士同樣傷勢駭人，全身多處挫傷、骨折，頭部外傷與腦損傷，搶救2個半小時後，仍宣告不治。

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原PO氣炸直言「這真的太無良，太垃圾了」，根本不能算過失，高速撞擊導致臟器破裂，「絕對不只一處內臟，這說是蓄意殺人都不為過！到底要多麼泯滅人性，喪失良知，才能做出這種事情來？死者被撞到多處變形，這還得修復遺體，不然喪禮時根本不能讓人看最後一面」。

貼文曝光，網友們也感到很憤怒，「汽車真的開得非常快」、「就是蓄意殺人，都會閃對向車了，是會過失三小」、「怎樣都償還不了他的罪，浪費納稅人的錢」、「真的蠻生氣的，昨天看影片就覺得是故意」、「100個死刑都沒用，財產假扣押吧」、「影片看一次怕一次，撞超精準+後續殺紅眼」、「這撞擊力大概比打保齡球還大力」。

▲遭撞的機車嚴重變形，事故現場地面到處都是散落物。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，車禍發生當下，正值學生下課時間，余翁先在學成、國成路口時，先擦撞分隔島，倒車撞擊後方車輛，隨後加速往國成路方向直行，在國光街口又再度撞上1單車、3機車，最後直接往過馬路的學童撞去，直到撞上安全島才停下，警消到場，將現場傷患送醫，余翁對救護人員說「我忘記了」，隨後就昏迷送往亞東醫院。

余翁到院後，至今接連動了2次手術，已轉往加護病房觀察，目前余翁雙眼已能些許睜開，但意識仍不清，無法說話、表達，病房外仍由警方24小時戒護，直到余翁狀況好轉，才對其詢問製作筆錄。