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三峽翁往前撞！他不懂「路怒症為何發作」　網：跟慣犯講邏輯？

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲78歲余姓男子19日在三峽駕車衝撞機車和路人。（圖／民眾提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

78歲余姓男子19日在三峽駕車衝撞機車和路人，事後傳出余男疑似有路怒症。雖確切原因還有待確認，但有網友看了相關畫面後便感到不解，當時女騎士在余男前面等紅燈，後來綠燈了，騎士也騎走了，到底是什麼原因導致余男往前衝撞？

有網友在PTT的Gossiping板上，以「我還是看不太懂老翁路怒症發作的原因」為標題發文，提到在車禍發生之前，有段畫面是女騎士和另名騎士停在余男車子前面等紅燈，之後轉為綠燈，兩位騎士也就騎走了。

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畫面也顯示，余男轉彎時有卡到分隔島，倒車時也有撞到後車，但是女騎士看起來沒有做出什麼特別的舉動，為什麼余男路怒症發作？而且撞到小朋友、撞到後車沒有下車處理等，都是無法解釋的，就目前看到的推測，似乎都沒辦法解釋余男的舉動，不知道如果調更前面路段的監視器能不能看出什麼徵兆。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「情緒本來就是累積的，剛好過臨界點」、「根本沒人知道是不是路怒吧」、「如果你能理解，那就不叫路怒症了」、「路怒症發作不需要原因」、「就是不爽，沒有原因」、「你跟慣犯講邏輯」、「怎麼看都是追殺」、「看了很多監視器畫面，蓄意成分很高」。也有網友直言，「現在大家也都是看證據猜的」、「動機是各路腦補，但他明明會閃卻還是朝人群撞是事實，撞後也不停」。

余男從車裡被救出時還有意識，對醫護人員說了句「不記得了」，就陷入昏迷，目前人還在加護病房急救中。雖然確切原因還不清楚，但隨著相關監視器影像曝光，檢警進一步調查發現，余男在事故發生之前，曾開車在三峽市區繞路，而且事故路口不是他返家的正常路線，背後是否牽涉其他原因或動機，將成為全案調查的重點之一。

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