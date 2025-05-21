三峽3死路口湧入大量悼念品！公所人員預計保留1／3　將規劃三大區

▲三峽車禍3死，現場公所人員、熱心民眾協助整理物資。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳、莊智勝／新北報導

新北三峽19日傳出重大車禍，78歲的余姓老翁駕駛自小客車沿路衝撞，導致3人死亡、12人輕重傷。事故發生後，昨(20日)現場路口湧入民眾擺放鮮花、悼念物，今(21日)現場悼念物呈現倍數增長，占地已逾400平方公尺。面對如此大量的物品，公所人員表示，現場區域太大，將會進行清除整理，下午規劃成三大區域，分別為鮮花供品區、卡片悼念區、燭火區(禁止燒紙焚香)。

▲住在土城的媽媽今午特地帶著小學三年級的女兒到場悼念。（圖／記者邱中岳攝）

一名媽媽今午也帶著國小三年級的女兒到場悼念，表示自己住在土城，很喜歡小朋友，她和女兒看到新聞以後都很難過，女兒也主動提出想到現場哀悼，因此趁著今天中午到事發現場，除了哀悼亡者外，也替還在醫院救治的傷者祈福。

據了解，由於現場悼念品擺放區域太大，公所下午會著手進行整理，預計清除大部分物品，僅保留三分之一，並且規劃三大區域，包括鮮花供品區、卡片悼念區、以及燭火區(只提供小蠟燭，禁止燒紙焚香)。《ETtoday新聞雲》記者觀察，今一整天陸陸續續都有民眾到場祭拜、悼念，現場也有熱心民眾協助將鮮花、零食、娃娃等物品進行分類，維持環境整潔。

▼現場目前正在進行整理，預計將規劃三大區域。（圖／記者呂佳賢攝）