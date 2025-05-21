夫妻散步被撞1死1重傷！生前幸福照片曝　兒逃劫不知父已死

▲張家一家三口和樂融融，卻因一場車禍讓家庭破碎天人永隔。（民眾提供）

記者林東良／台南報導

台南市玉井區20日下午發生一起死亡車禍，一對夫妻外出散步被休旅車高速撞上造成一死一重傷，附近店家透露，該夫妻育有一子，疑患亞斯伯格症，夫妻平日感情很好，常帶兒子外出運動，夫妻牽手散步，是這一家三口的日常，當天兒子因騎車先行所以躲過一劫，家屬悲傷透露不敢讓兒子知道爸爸死訊，悲嘆不知道該怎麼辦！

20日下午5時26分許，台南市玉井區中華路發生重大車禍，兩名民眾被一輛休旅車高速衝撞倒在路旁，玉井與楠西消防分隊立即派遣2車4人趕往現場，並將現場1男1女傷者送往麻豆新樓醫院及安南醫院搶救，但61歲張姓男子仍不治身亡。

肇事駕駛是38歲嚴姓水泥工，當時他駕駛休旅車，從後方高速撞上外出散步的夫妻，60歲吳姓妻子頭部受傷顱內出血送醫急救，目前意識清醒住院觀察，61歲張姓丈夫則被撞飛當場失去呼吸心跳，肇事車輛一直衝撞數部機車，到農會後才停下，現場一片狼藉。附近民眾見況也上前幫忙，還有1名護理師見義勇為，在現場協助CPR搶救待護人員接手，但張因傷重經送醫搶救後仍宣告不治身亡。

肇事嚴男自稱有癲癇病史，案發時疑癲癇發作，他什麼都不知道，警方調查發現，嚴男並無酒駕，也無毒品反應，目前也有適格駕照，案發後他心情低落，警方將依過失致死罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據附近店家透露，該對夫妻是台中人，疑患有亞斯伯格症的兒子來學才藝，從台中搬下來在玉井租屋約3、4年，平日每天約5時下班後都會去散步，20日他們與兒子一如往常外出散步，因兒子騎車先行，而夫妻則是在後方慢慢走，卻沒想到遭到嚴男駕車撞成一死一傷。

據了解，家屬因孩子情況特殊，還不敢讓他知道爸爸死訊，而母親此刻還在加護病房觀察，家人實在不知道未來該麼辦！