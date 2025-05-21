林俊言獲推薦主任檢察官　黃國昌：是羅織柯文哲入罪的表現良好？

▲台北地檢署檢察官林俊言。（資料圖／記者劉昌松攝）

記者袁茵／台北報導

威京集團主席沈慶京過去爆料，北檢檢察官林俊言曾以「視察」名義到醫院「訊問」，民眾黨前主席柯文哲也指控，林俊言用威脅方式訊問，還稱他USB有不雅影片，不承認就要交給法院，使民眾黨不斷批評林俊言不正訊問。民眾黨主席黃國昌今（21日）再爆，林俊言獲推薦主任檢察官，質疑是羅織柯文哲入罪的表現，還是充當鷹犬替民進黨追殺政敵的表現良好？

黃國昌21日於臉書發文表示，民進黨眼中「表現良好」的林俊言，問案時宛如流氓，嗆被告「你就給我試試看」的林俊言，在民進黨主政下，竟然是「表現良好」，「看完北檢公布檢察長推薦的主任檢察官名單後，只有無限的嘆息。」

黃國昌提及，「我就問民進黨在野時，代表民間司改會追緝惡檢的顧立雄、尤伯祥同意嗎？是羅織柯文哲入罪的表現，還是充當鷹犬替民進黨追殺政敵的表現，抑或是以上皆是？」當揣摩上意、緊抱當權者大腿成為升官的不二法門，也無怪乎人民對司法的信任度持續探底，而且沒有最底，只有更底。

▼黃國昌質疑，問案時嗆被告「你就給我試試看」的林俊言，在民進黨主政下，竟是「表現良好」。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）