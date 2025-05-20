哽咽憶父「不知骨灰放哪」、母失智　柯文哲求交保：絕不會逃亡

▲柯文哲押抵北院，出庭時想到過世的父親，再度哽咽。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、郭玗潔／台北報導

台北地院13日審理京華城案，柯文哲出庭時替同案被告、他的高中同學暨好友李文宗抱屈，指李涉京華案「是冤獄」，並一度哽咽，拿起衛生紙擤鼻子。台北地院今（20）日再度審理京華城案，下午3點多進行延押訊問時，柯文哲再度哽咽，說到羈押期間喪父，身為長子「至今仍不知父親骨灰放在哪裡」，他一度講不下去，最後強調母親失智症狀加重，需要照顧，「我絕不會逃亡」。

柯文哲今在延押庭訊說，民進黨最希望他逃亡，若他逃走，台灣民眾黨就垮了，第三勢力就沒了，台灣又回到藍綠對抗的漩渦，但國民黨現在奄奄一息，藍綠對抗結果，大概就是民進黨長期執政。

柯認為，京華城案就是針對他，動員國家機器辦了這麼久，他希望不要傷及無辜，特別是李文宗，只是客氣回覆一封朱亞虎的簡訊，就被羈押9個月、被說成京華城案共犯，被求處重刑。

柯再度指控檢方羅織罪名，起訴造假，硬把李文宗說成核心分子，才能羈押李文宗，「同時羈押柯文哲」，但從無人證物證顯示李文宗參與京華城任何程序，李也沒管過民眾黨財務，「真的是冤獄！」

講到自己，柯說在看守所被律師告知父親過世，蓋棺前才見最後一面，「至今仍不知父親骨灰放在哪裡」，近期又得知母親的失智症狀加重，身為長子，很多事情要處理。

柯說一直以為很快就能洗刷清白，偵辦期間2次羈押都沒抗告，結果看到檢方起訴「哪裡是起訴書，比較像小說」，尤其今天上午庭審判長說官司才剛開始，「我的心都涼了」，這幾次出庭更覺得完了，照這樣問的速度，15個月都不夠用。

柯表示，他深信「時間久了，真相就會出來」，本案沒有證人說他指示圖利京華城，他最在意的是，當年走完整個行政流程，如今卻被說成弊案，讓他很難接受。

辯護律師接手主張檢方入人於罪，本案無證可串、無證可滅，不應任由檢方編造情節繼續羈押柯文哲，並請合議庭考量柯母年邁失智，事親至孝的柯文哲無法再承受，希望准許交保，願附加其他防逃措施。