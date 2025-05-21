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曝柯媽「脊椎滑脫」嗎啡止痛神智不清　陳昭姿：兩腳肌肉已萎縮

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲，柯媽媽何瑞英與陳佩琪到庭旁聽 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯媽媽何瑞英。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北地院昨（20日）審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，柯文哲哽咽稱「不知道父親骨灰在哪」，柯妻陳佩琪受訪時淚聲俱下，透露婆婆何瑞英心智功能在公公柯承發告別式後急速退化，加上不明原因的下肢疼痛難解，已臥床不起。民眾黨立委陳昭姿今（21日）透露，柯媽主要是脊椎滑脫造成的下肢傷害，因為劇烈疼痛使用嗎啡，以至於有神智不清狀況，加上好幾周無法行走，兩腳肌肉明顯萎縮，手臂也瘦了一圈。

陳昭姿21日於臉書發文表示，上週日自己與政策會執行長賴香伶、立委張啓楷、教授黃丙喜教授帶著民眾黨主席黃國昌送給柯媽的康乃馨，一起去新竹探望柯媽；過去柯文哲每次出庭，柯媽都會親自到法院，但卻至少連續4次無法北上了，「算起來，柯媽媽至少好多周沒能見到她日夜掛念的兒子」。

陳昭姿提及，來應門的是柯文哲弟弟，對方直接帶他們走到在餐廳客廳旁的一張病床，柯媽就躺在床上，與平日所見不同，完全未施粉脂，而柯媽一直想起身打招呼，他們趕緊請柯媽不要多禮，就放鬆躺著。

陳昭姿指出，柯弟向他們解釋柯媽的病情，主要是脊椎滑脫造成的下肢傷害，非常疼痛，完全無法下床走路；先前柯妹柯美蘭也曾說，柯媽因為劇烈疼痛，甚至使用了嗎啡，以至於會有神智不清的狀況，而他們見到柯媽時，可能醫師已經改換其他止痛劑，所以還可以簡單對談。

陳昭姿說，柯弟說明病情時，還讓他們看到柯媽因好幾周無法行動走路，兩隻腳的肌肉已經明顯萎縮，尤其是左腳特別纖細，且由於不能行動，胃口也不好，手臂也瘦了一圈，「目前柯媽媽最需要的是疼痛緩解，趕緊進行復健，想辦法恢復行動能力，讓她能有機會去法庭看看兒子，雖然她曾經告訴我，檢察官、法官講什麼，其實她都沒聽懂」。

「我們不明白也不服氣，為什麼柯文哲需要羈押禁見，而且長達將近9個月了，就算7000萬保金加上電子腳鐐，連個解禁見都不給。」陳昭姿批評，至少應該讓家人、親友見面打氣，探視時一旁都有嚴格的警戒加同步錄音錄影，時間一到就帶走了，擔心什麼呢？柯文哲犯了滔天大罪或是殺人放火嗎？

陳昭姿認為，截至今日的證據，都無法清楚佐證檢方指控的案情，更有許多明顯不正義的程序，司法的公正受到高度質疑，也反映在各項民調之中，都呈現相當高的百分比，也因此民眾黨的支持者都沒有散去，而且越見團結。

陳昭姿說，羈押禁見是對一個沒有定罪的收容人最大的殘害，即便定罪的人，也被允許探監，柯文哲面臨爸爸前不久過世了，媽媽受到多重的打擊也病了，而柯都無法陪伴與知悉狀況，連喊一聲「媽媽」的機會也被剝奪，「當他（柯文哲）說，連爸爸的骨灰放在哪裡都不知道時，任何有心有血的人都會為之動容。法律不外乎人情，需要如此對待柯家嗎？」

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