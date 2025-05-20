柯文哲哽咽「不知父骨灰在哪」　陳佩琪曝柯媽臥床不起、心智功能退化

▲民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪20日到庭旁聽，離開時淚聲俱下。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北地院今（20日）開庭審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，傳喚社民黨台北市議員苗博雅出庭作證，柯妻陳佩琪也到場旁聽，面對柯文哲哽咽稱「不知道父親骨灰在哪」，陳佩琪離開北院前受訪時淚聲俱下。而陳佩琪晚間於臉書重申，婆婆何瑞英心智功能在公公柯承發告別式後急速退化，加上不明原因的下肢疼痛難解，已是臥床不起狀態。

陳佩琪20日晚間於臉書發文表示，每次開庭去看柯文哲，不會刻意打扮，但會想辦法穿著亮麗一點，希望對方一眼就能找到她，也很想傳達「別擔心我，我會克服重鬱症，努力不要再增加用藥，我會努力活得好好的」。

陳佩琪提及，公公柯承發告別式那天，柯文哲被要求只能出席家祭，自己一再要求就算不讓出席公祭，但至少火化過程能讓柯陪伴一旁， 結果連這個簡單的心願也無法完成，辦理告別式前要求解除禁見幾天，她就一再強調，一個人並非告別式後所有身後事都可全然了解，但法官裁定天數仍照檢察官意思，一天都不肯多給，導致柯像今天說的，至今不知道柯承發骨灰放在哪，更遑論看一眼了。

陳佩琪透露，婆婆何瑞英心智功能在柯承發告別式後急速退化，時地物常錯亂，熟人也不見的認得出來， 加上不明原因的下肢疼痛難解， 已經是bed ridden（臥床不起）狀態， 當醫生的都知道老人家長期臥床，健康會急速惡化，柯文哲過去被剝奪照顧重病父親和全程參加告別式的權利，「現在還要繼續剝奪他照顧母親的機會？」

陳佩琪喊話，今天是520，相信總統賴清德有發表一長串感言，司法是社會正義最後一道防線，「賴總統您知道司法在人民心目中滿意度最低、最不受人民信賴嗎？您說不會介入司法個案，但您用的司法人員有政治偏見、奉承上意嗎？有公正斷案嗎？」

陳佩琪強調，整個案情法院都審理數個月了，對案情是再清楚不過了，卻還要用逃亡、串證來繼續延押？9個多月了，沒證據、不承認人家就是無罪，還不放人，還要繼續用交叉詰問、尊重審級制度的理由來延押柯文哲？520是個好諧音， 代表「我愛你」，希望每個人都能愛家人，愛同胞，希望台灣是一個有情、有愛、有義的社會。