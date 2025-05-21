快訊／78歲翁已能微張眼睛！內臟破裂動2次手術...仍無法做筆錄

▲余翁開車衝撞學童，送醫動手術目前仍在醫院觀察。（圖／記者陳以昇攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區前天（19日）發生一起重大車禍，78歲余姓老翁開車對過馬路的人群直接衝撞，該起事故造成3死12傷。由於余翁發生車禍時，同時因內臟破裂昏迷，送往亞東醫院急救，經手術後已轉往加護病房。目前余翁雙眼已能微張，但仍無法自主言語、意識不清，今天（21日）仍無法錄製筆錄。

據了解，車禍發生當下，正值學生下課時間，余翁先在學成、國成路口時，先擦撞分隔島，倒車撞擊後方車輛，隨後加速往國成路方向直行，在國光街口又再度撞上1單車、3機車，最後直接往過馬路的學童撞去，直到撞上安全島才停下，警消到場，將現場傷患送醫，余翁對救護人員說：「我忘記了。」隨後就昏迷送往亞東醫院。

余翁到院後，至今接連動了2次手術，已轉往加護病房觀察，目前余翁雙眼已能些許睜開，但意識能不清無法說話、表達，今天無法製作筆錄，但病房外仍由警方24小時戒護，直到余翁狀況好轉，才對其詢問製作筆錄。

亞東醫院今日表示，目前還有3人住院中，其中2位國中女童目前病況穩定，持續恢復中，醫院將持續治療及對家屬提供身心支持；至於肇事駕駛78歲余男，已於昨晚完成第二次手術，目前返回加護病房治療，意識狀態仍需觀察，院方將持續治療追蹤。