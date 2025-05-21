15年前曾癲癇撞死人！台南水泥工2度發作再奪命　夫妻日常卻永別

記者林東良、黃資真／台南報導

台南玉井老街昨(20日)下午發生嚴重車禍！38歲嚴姓男子疑因癲癇發作，駕車失控撞上正在散步的一對老夫妻，造成1死1重傷，目前肇事原因仍在釐清中。據了解，嚴男早在2010年就曾因癲癇發作撞死人，被判處緩刑，怎料15年後再度釀成悲劇發生。

▲夫妻走在路上遭失控車輛撞飛，造成1死1重傷。（圖／網友cxy.1授權使用）



事發當下，嚴男駕駛廂型車沿中華路暴衝，先後撞上2輛轎車，並撞飛61歲張姓丈夫、60歲吳姓妻子後，再衝撞停放農會騎樓的4輛機車才停下，其中張男當場失去呼吸心跳，送醫搶救後不治，吳女也身受重傷，肩骨折、顱內出血，不過意識清楚，目前住院觀察中。

初步了解，吳女為包子店老闆娘，平常與丈夫每天都會一起散步，然而如此平凡的日常，卻遭突如其來的事故撞毀，從此天人永隔；外傳死者為郭國文辦公室主任，對此郭辦回應並無此事。

▲嚴男撞飛行人後，再衝進農會撞擊停放的4輛機車後才停下。（圖／記者林東良翻攝）

台南市警察局玉井分局副分局長宋文達指出，嚴男為左鎮人，他供稱當下因癲癇發作，導致車禍發生，警方經酒測後也確認無酒駕情事、也無毒品反應，也持有合格駕照，案發後他自知撞死人，心情低落，默默不發一語，後續將依過失致死罪嫌移送台南地檢署偵辦，另嚴男所稱病史也會一併報陳檢察官調查及函請監理單位依法查處。

經查，嚴男確實持有身心障礙手冊，為水泥工，因今年1月台南楠西發生大地震，常到楠西做整修工程，而嚴男曾在2010年因癲癇病症發作肇事撞死人，2011年被判緩刑，沒想到15年後再度奪走一條人命，這部分檢警也將列入偵辦參考。

對於網友反映案發時有1部黑色自小客車涉嫌違停，可能本案與肇責有關，警方則表示已將該車駕駛列關係人，將報請檢察官作偵查參考調查釐清，對於玉井老街違停部分，警方平日均有取締，將會加強取締違停。