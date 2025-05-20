逾70歲要換照拚明年上路　陳世凱：不希望對高齡駕駛有誤解

▲交通部長陳世凱。（圖／記者黃國霖攝）

記者李姿慧／台北報導

三峽一名78歲高齡駕駛19日肇事3死12傷，交通部長陳世凱今(20日)表示，肇事較多為18到24歲，不希望大家誤會高齡者，高齡駕駛管理加嚴有3措施，包括高齡換照年齡從75歲下修至70歲，體能測驗增加危險感知、增加四肢健全和靈活測驗，有肇事紀錄要實地訓練，預計明年上路。

根據統計，民國106年7月1日起，符合75歲以上高齡者換照者，主動寄出86萬1644張換發通知書，完成換照有80萬5544人，佔93.5%。三峽肇事78歲高齡駕駛今年2月才完成換照，卻發生釀大禍，引發外界質疑高齡駕照管理質疑。

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交通部長陳世凱今晚親上火線說明，指出對發生三峽車禍，他非常難過和痛心，昨天他陪總統到土城探望受傷孩童，家屬很心急，交通部也理解社會對這事件的重視度，希望交通上有更安全環境，過去交通部提出道安三支箭保障用路人道路安全，目前正進行當中。

陳世凱指出，從數據來看，高齡駕駛者傷亡族群，18到24歲肇事較多，不希望大家對於高齡者駕駛有誤解或誤會，台灣目前已經走入高齡化社會，甚至進入超高齡社會，每個人都會老，都有行的需求，未來將對高齡者用協助方式，讓高齡者更安全駕駛。

針對高齡駕駛交通部擬定三個策略，其中高齡換照制度，現行75歲以上駕駛每三年換照一次，要經過體格和認知功能測驗，但外界認為這樣協助還不夠，該方案制定是10年前，現在台灣進入超高齡社會，70歲以上高齡駕駛有182萬人，推估10年後更會有272萬，台灣高齡駕照管理要更精實協助大家在路上更安全駕駛和行走。

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

陳世凱指出，日本比台灣更早面臨高齡駕駛問題，因此台灣改革方式將以日本為參考，目前修法方向將參考日本模式，換照年齡由75歲下修到70歲，另外加強檢測項目，過去有體格檢查和認知功能檢查，接下來會加強危險感知測驗和整體交通安全教育課程，加入四肢健全和靈活測驗，體檢檢查也會跨部會請衛福部幫忙，老人免費體檢加入安全駕駛所需要的體格檢查。

第二，則將針對有肇事紀錄者加入實地訓練課程，陳世凱表示，危險感知和交通安全教育課程，會要求至少要有半天，70歲以上換照的高齡駕駛，希望有認知功能檢驗外，也要有至少半天的危險感知和交通教育課程，並對肇事紀錄者有實地訓練課程。

第三，陳世凱說明，年紀大的人有行的需求，但交通部將鼓勵高齡者繳回駕照，並多利用公共運輸，也會對長者願意繳回駕照補助，會補助購買TPASS。另65歲以上記點達3次者將加強關懷，事故第一當事人也會記點3點，針對年長者關懷會快速增加其他常見違規和事故第一當事人的關懷。

陳世凱指出，目前法規面將用3個月時間細部規劃，希望明年能推動實施。

此外，陳世凱指出，幾個月前交通部跟公路局也針對整體駕照管理進行檢討和改革策略擬定方案，這些改革都在進行當中，整體交通管理三策略，包括要讓考試加嚴並增加鑑別度，回訓部分會針對違規者和肇事者將有回訓制度，加強安全駕駛風險意識；第三是協助高齡者安全駕駛。

