民團批交通部沒作為「駕訓改革推動慢」　交長：不接受這樣說法

▲交通部長陳世凱今針對「高齡駕駛人駕駛管理制度」祭出3措施。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

三峽一名78歲高齡駕駛昨（19日）衝撞機車和路人，釀3死12傷，引發眾怒，路權團體周日將號召公民包圍交通部。交通部長陳世凱今召開「高齡駕駛人駕駛管理制度」記者會表示，對於任何陳抗都尊重，但交通部對於回訓制度、駕照改革制度都正在進行中，之前也都有跟路權團體討論過，所以不接受「改革速度慢或沒作為」的說法。

陳世凱今針對「高齡駕駛人駕駛管理制度」祭出3措施，包括高齡換照年齡擬從75歲下修至70歲；換照考試增加「實地演練」；若70歲後繳回駕照提供TPASS加碼補助。交通部統計，目前70歲以上有駕照者約有182.6萬人，預估10年後70歲以上有駕照者約有272萬人。

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由於不滿交通部遲遲未推動駕訓改革和回訓制度，淘汰不適任駕駛，民團將舉辦3場陳抗活動，其中，行人零死亡推動聯盟周日號召公民包圍交通部，還路於民行人路權促進會將赴行政院和車禍現場表達訴求。

陳世凱表示，對於任何陳抗都尊重，但這些要出來陳抗的團體也知道，交通部回訓制度、駕照改革制度都正在進行中，之前也都有跟他們討論過，所以不接受「改革速度慢或沒作為」的說法。路權團體當時都有參與座談過程，也很清楚考照、回訓及換照制度都有在檢討，希望提出更有效果的機制。

陳世凱強調，考照制度加嚴、違規及肇事者回訓制度及高齡換照等3策略一直都在做，希望路權團體理解交通部在做的內容，大家可以一起努力，讓整體交通安全意識更加強。

他也說，任何不幸事件都是警訊，這些年路權團體及各界也不斷協助推進交通安全觀念，整體事故比例一直下降，交通事故死亡人數也創下6年新低，今年1、2月行人死亡數字是有紀錄以來最低，這幾年教育、工程及執法面都同步努力，也初步看到成效，希望傷亡人數繼續減少。