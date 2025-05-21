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銀行女經理遭前男友灌醉性侵！隔天點頭復合...卻慘淪小三

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲一名女銀行經理答應前男友復合，沒想到卻淪小三。（示意圖／123RF）

記者曾羿翔／綜合報導

一名曾任銀行經理的小美（化名），在身心低落之際與前男友阿龍（化名）重新聯繫，卻遭遇連串情感與人身侵害的打擊。台中地方法院審理後，認定阿龍確有欺瞞與不當行為，判賠小美精神慰撫金40萬元，全案仍可上訴。

根據判決內容，小美因心理健康狀況不佳，自新加坡返台後尋求專業協助，在諮詢人員建議下於2023年1月與阿龍聯繫，兩人當晚相約台中某間咖啡廳後再前往酒吧，期間小美遭灌醉，並在無意識及反抗情況下遭性侵。

事發隔天，阿龍以復合為名追求小美，謊稱已離婚。小美則相信阿龍單身，點頭答應再次交往。後來兩人數度發生性關係，交往期間，阿龍甚至要求小美進行裸露視訊，並私下截圖存證，最終將畫面交給其妻作為「侵害配偶權」的提告證據。小美憤而提告阿龍，求償120萬元精神慰撫金。

阿龍辯稱雙方是你情我願，並未隱瞞婚姻關係，但法官調查發現，阿龍早於2017年結婚，且2023年8月與小美的通訊對話中，他親口承認欺瞞並道歉，還表示願意幫助她接受心理治療，進一步佐證其不當行為。

法院審酌小美職涯與心理受創狀況，以及阿龍經濟條件與家庭負擔，認定阿龍在知情已婚情況下仍欺騙小美發展關係，且侵犯其貞操與隱私權，判賠40萬元精神撫慰金。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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