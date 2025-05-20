淫神棍謊稱「喪魔仔」下咒恐嚇！性侵猥褻鄰居母女重判9年定讞

▲彰化男子謊稱自己是「喪魔仔」，性侵猥褻鄰居母女得逞。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

彰化開設國術館的林姓男子，謊稱自己具有通靈、畫符咒等異能，他發現鄰居母女因父親有外遇，藉機騙說對方家中遭下符咒，自己是會施用符咒的「喪魔仔」，所以要求母女配合他施法。鄰居母女因此多次遭林男性侵、猥褻，事後才察覺有異報警。一審將林男判刑5年6月，二審加重改判有期徒刑9年。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

判決指出，現年67歲的林男在彰化市合法開設國術館，但他自稱有通靈、畫符咒等異能。他與鄰居阿美（化名）認識2、30年，阿美與先生育有一女小嬌（化名），小嬌出生沒多久後，就因病造成中度智能障礙，另有身心障礙手冊。而阿美因為先生外遇問題，找上林男。

林男說阿美的先生引鬼入厝，而且住家陰氣很重，還說阿美家飲水機、床鋪都被下符咒，更說阿美家街坊鄰居太多，講話不方便，將阿美、小嬌帶到自己位在彰化市的住處中。等到了自家後，林男謊稱自己擁有高強異能，會使用符咒，形塑自己為法術很厲害之「喪魔仔」，要求兩母女配合自己。

林男藉機將阿美、小嬌分別支開，而後再對母女分別猥褻，甚至還帶走小嬌到汽車旅館中，恫嚇：「要乖乖的，不然就拿OO插入妳的下體，讓妳嫁不出去」、「我的符咒很厲害」等話，逼迫小嬌性侵得逞。兩母女察覺有異，報警處理，檢警逮捕林男，之後對林男提起公訴。

法院審理時，林男否認犯罪，辯稱都只有按摩、按壓而已，並未撫摸兩母女的敏感地帶，也未性侵。但法院根據2人的供詞，認定林男確實猥褻、性侵得逞。一審法院將林男判刑5年6月，但二審加重改判有期徒刑9年。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。