6寶媽女兵勾引長官喊「皇上...你淫了」　誣告性侵判5月

▲台中一名6寶媽曾經是女兵，曾經與男長官交往，但事後控訴遭性侵，男長官獲不起訴，反告誣告獲勝。（示意圖／翻攝自Pixabay）



記者游瓊華／台中報導

目前懷有身孕，還育有5名未成年子女的前女兵小芳（化名）在111年服役時，與軍中陳姓長官交往，雙方多次發生關係。但小芳112年向台中地檢署控告遭陳男在汽車旅館強制性侵，陳男最後獲不起訴，反提小芳誣告，小芳仍堅持遭陳男性侵，惟雙方LINE對話猶如熱戀中情侶，稱彼此為「皇上」、「寵妃」、「剛剛想淫了一下」，上床後小芳還傳訊「離不開的人」、「這是緣分嗎？」，法官認定誣告，判處有期徒刑5個月。

根據判決書記載，小芳與軍階比她高的陳姓軍官在軍中相識，兩人曾有過親密往來，包括發生至少兩次關係，且兩人在LINE對話互動熱絡，小芳還在LINE上對陳姓軍官說「皇上您何罪之有呢」、「這天下都是您的天下呀...」、「寵妃只知道服侍好皇上」、「皇上...」、「你淫了」、「剛剛想淫了一下...」等，法官認為小芳明顯打情罵俏、有長久交往打算，甚或有性暗示之內容。

法官審理期間，小芳堅稱認為自己遭受性侵，並表示提出指控是為警示其他女性同袍避免類似情境。然而法官認為，小芳在發後，主動傳訊給陳姓軍官討論未來生活規劃，包括買房等話題，還要陳姓軍官祝她生日快樂，完全沒有表現出恐懼或緊張情緒，小芳的行為與一般性侵受害者的反應大相逕庭，並且她所提指控內容與實際互動情況完全不符，認定她蓄意捏造事實，符合誣告罪的構成要件，判處有期徒刑5個月。

此外，法官也認為，小芳目前懷孕，並育有5名未成年子女，生活狀況確實艱難，但小芳犯後始終否認罪行，並未與陳姓軍官達成和解，故不予緩刑。