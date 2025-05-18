香甜鳳梨盛宴！黃偉哲與黃敏惠攜手推廣特色農產

▲「旺情夏日派對」臺南農產市集快閃嘉義遠百，黃敏惠市長攜手黃偉哲市長共推優質農產品 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

藉嘉義市作為雲嘉南觀光休閒消費中心的人氣與購買力，推廣臺南優質農產品。臺南市長黃偉哲今(17)日特別來到嘉義市遠東百貨，參與熱鬧的「旺情夏日派對－臺南農產市集」，推廣涵蓋香甜鳳梨等的多項臺南特色農產。

嘉義市長黃敏惠展現地主之誼，特別出席活動歡迎黃偉哲市長以及臺南市府團隊，也向民眾推廣當季農產品，兩位市長相見歡，共同以香甜鳳梨製作消暑的鳳梨雪克調飲，分送給民眾品嚐，市民響應兩位市長號召，現場買氣強強滾。

黃敏惠表示，歡迎臺南市長黃偉哲、臺南市府團隊以及遠東百貨嘉義店，帶著優質的農產品舉辦這場「旺情夏日派對」，讓嘉義市民能就近品嚐臺南直送的好味道，香甜、美味的鳳梨、哈蜜瓜等農產品都能在此一站購足，相當便利。嘉義市與臺南市有許多相似的特質，同樣有悠久的歷史，以及豐富的文化底蘊與深厚的人文風情。這次的農產市集派對不僅是嘉義市及臺南市在農業上的互動交流，更象徵兩市在觀光、文化與城市發展上的合作關係。

黃敏惠特別致贈黃偉哲市長「金馬61幸福嘉義米禮盒」，幸福嘉義米整合嘉義市在地產學與教育，從源頭種植，到開發出「金馬61幸福嘉義米禮盒」、「幸福嘉義米磚」、「幸福米面膜」等商品，展現嘉義市的農業朝向品牌化的過程，是最具城市代表性的農業發展成果。

黃偉哲也回贈「八田穗越米禮盒」，兩市互贈特色米禮盒的儀式，彰顯嘉義市及臺南市長久以來的好感情，也揭示彼此對農產品、食農教育推動的用心。

黃敏惠分享，黃偉哲市長平日都稱她為「姐姐」，但5月初時收到來自黃偉哲市長的訊息，開頭卻寫著「美女市長，我是偉哲， 5月17日將到嘉義遠百展售農產品」，讓她笑著說一度誤以為是詐騙訊息。有趣的分享讓現場笑語不斷，也展現兩位市長的好交情。

黃偉哲則分享，很高興能來到互動密切的「好鄰居」嘉義市，嘉義市、臺南市情誼深厚，猶如「姐弟市」。很高興將優質的農產品如鳳梨、芒果、東山咖啡、善化芝麻等產品與優質的消費市場分享，感謝黃敏惠市長熱情站台，吸引滿滿市民前來，期待好的推薦人、好的通路「強強聯手」，帶動買氣與銷量。





市府建設處表示，今日市集活動買氣強強滾，展現嘉義市的消費力與對農民的支持，感謝臺南市政府藉今日活動也致贈伊甸基金會嘉義早療中心一批鳳梨，展現嘉義市與臺南市情誼。嘉義市與臺南市合作密切，嘉義市政府團隊就曾為籌辦今年年底的「嘉義建城320+1」系列活動，於今年4月赴臺南市觀摩公共空間改造成果，包括新化果菜市場、臺南市立圖書館總館等，雙方在城市設計、景觀美學與文化策展上互相學習、汲取經驗。嘉義市也積極推動「新木都」城市品牌願景，以綠建築、人本空間、涼適環境為施政重點，展現宜居與創新的城市樣貌。