林志潔控鄭正鈐動員移工！新竹地檢署分案調查

▲林志潔告發鄭正鈐，竹簡分案調查。（圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

民進黨籍、陽明交大科法學院特聘教授林志潔，27日攜手新竹雙罷總部領銜人戴振博、律師陳又新，前往新竹地檢署，正式告發國民黨立委鄭正鈐，質疑其動員外籍人士參與426凱道集會，涉違選罷法及就業服務法。新竹地檢署表示，已經受理此案，並由專責檢察官分案偵辦。

國民黨、民眾黨26日在凱達格蘭大道舉辦「反綠共、戰獨裁」大遊行，期間有媒體拍攝到，一群頭戴印有鄭正鈐名字帽子的人在現場活動，且疑似以越南語交流，引發社會對於是否有移工被動員參與的疑慮。部分影片和民眾拍攝的畫面顯示，這些外籍青年自新竹出發北上，身穿支援物資，行徑引起外界關注。

對此，林志潔指出，若動員的是外國人參加選舉相關活動，已觸犯選罷法規定。若屬於在台工作的移工，更涉及違反就業服務法中禁止移工從事非核准工作的條文。

此外，若是已取得國籍的外籍配偶或第二代，但以新台幣800元作為報酬動員，則有賄選之嫌。林志潔強調，期盼司法機關本於職權徹查，勿讓真相遭到掩蓋。

鄭正鈐辦公室則回應，指出因活動當天下雨，支持者向服務團隊索取帽子使用，事後了解，現場人士多為持有我國身分證的外籍配偶及其子女，並無移工參與情事，也未涉任何違法。針對林志潔的告發行動，目前鄭正鈐方面暫未再發表進一步說明。

新竹地檢署27日晚間發布新聞稿指出，此案性質重大，已依法分案偵辦，後續將依證據依法處理，釐清事實真相。