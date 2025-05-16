基隆東岸停車場爭議！大日公司提「優先訂約權」訴訟　遭法院駁回

▲大日認為基隆市東岸立體停車場營運移轉案有優先定約權，提起訴訟遭駁回。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導



大日公司2016至2023年間經營基隆市東岸及信二立體停車場，不服市府未續約提起優先定約權訴訟，基隆地方法院認為大日提出的相關資料，市府無從評估大日財務狀況，且根據契約，大日公司得向基市府「申請」優先定約，非因此取得優先定約「資格」等由，判決駁回。

基隆市府和大日開發簽約2023年期滿，市府認為大日涉信二立體停車場弊案，不符合優先續約2年的資格，重新招商後由微風集團於2024年2月1日接手，也導致原本和大日開發簽約後取得1、2樓商場經營權的主富公司（NET），和大日開發的合約終止。

大日提起訴訟，主張參與經營「基隆市東岸立體停車場營運移轉案」（OT案），經評定為營運績效良好，對於該案有優先定約權存在。不滿基隆市政府以大日公司經營績效縱屬良好，並不當然取得優先定約資格，而否認大日有優先定約權存在。

法院認為，依據OT契約，大日公司營運績效經評定為良好，僅是大日公司得據以向基市府「申請」優先定約，非謂大日公司即因此取得優先定約之「資格」。且基市府審核大日公司是否取得OT案優先定約申請時，有權要求大日公司提出資產總檢查相關資料，但大日公司未提出各資產現況檢查結果，基市府無從評估，且近3年財務狀況僅有大日公司片面提出數字，無相關佐證資料。

另外大日公司簽定OT契約明確承諾「商場闢建完成，於營運期滿後，大日公司同意將闢建完成之商場無償移轉予基市府」，顯見大日公司是否闢建商場及將商場無償移轉予基市府，是大日公司契約義務。而基市府於審核是否賦予大日公司優先定約資格時，將大日公司是否履行其承諾事項列為審核項目，亦屬合理。

法院指出，基市府以大日公司未依基市府要求補正提出相關資料，且未將商場登記為基市府所有為由，否准大日公司優先定約申請，與契約或作業指引無違，判決駁回。