　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

賴執政周年「罕見」迴避台海問題　王海良：未退讓！研判美施壓降溫

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德今天520談話，「罕見」省略大眾期望他提及的關於兩岸關係的實質性內容，多位涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，賴清德內核「台獨、仇中」立場不變，不提兩岸關係不代表改變立場，只是換個方式表述，研判美國方面應該在520之前給予某種關切壓力，包括近期內部民調低迷，賴清德乾脆兩岸關係先交白卷，先降低刺激氛圍，實際上從他「國安17條」以及回答日媒提問的重點，立場強硬從未讓步。

今天是賴清德520就職周年，上午九點半發表重要談話，全然迴避兩岸關係與台海局勢與展望，實屬罕見，僅在建設國家級防中心提及，「我們更努力強化全社會防衛韌性，除了持續盤整國家級項目的整備、舉行實地驗證；也整合各部會力量，提出針對國安統戰威脅的十七項因應策略，來團結國人抵抗分化，保護我們珍視的自由民主生活方式。」

會後賴清德接受媒體提問，因時間關係只開放三個提問。第二的問題由日本朝日記者提問，「中國在處理兩岸關係上表現出的態度與目的？未來如何處理未來兩岸關係緊張機制，以及維護台海和平？」賴清德也回答四大方向重點，以侵略者代表大陸、經濟合作「雞蛋不放同一個籃子」，未來繼續強化國防對外軍事採購或是國防自主，最後重申，只要對等尊嚴台灣很樂意跟中國進行交流合作。

針對賴清德520談話，上海東亞研究所所長王海良接受《東森新媒體ETtoday》訪指出，「原本以為調子稍微放軟，賴清德此次520談話遠超外界預想，實際上『台獨』本質沒變，只是換一個說法來表述。」

王海良首先分析，「對比歷任台灣領導人，從李登輝到陳水扁、蔡英文，即便兩岸關係存在對抗，520談話也會涉及兩岸關係相關內容，哪怕只是淡化或軟化表述，但賴清德此次完全回避兩岸關係，令人意外，但也不難理解。」

「解放軍近期沒有任何動作，即使有也是賴清德520有挑釁談話才會有相關動作。」因此，王海良進一步分析，「研判有外力提醒，大概率就是美國在賴清德520講話前施加一些壓力，賴清德可能是不想惹麻煩，又不知如何恰當表達兩岸論述，於是換個方式不提兩岸關係。」

王海良進一步推測，無論是美國在台協會（AIT）、美國官方「極有可能」提前向賴清德打招呼，要求在520講話不要製造麻煩，尤其考慮到川普的脾氣性格，賴清德乾脆選擇不提相關敏感內容，轉而大談民生民主。「賴清德此次520談話直接避談兩岸關係，是受美國背後壓力所致，這動態對當前兩岸局勢影響重大。」

▲▼日本國民天團「嵐」成員櫻井翔近日在台灣專訪總統賴清德。（圖／總統府提供）

▲日本國民天團「嵐」成員櫻井翔近日在台灣專訪總統賴清德。（圖／總統府提供）

除了美國可能的壓力，近期賴清德執政周年民調結果不是很理想，加上大罷免推行不利，甚至過去一年沒有實質性國政政策，這次在民生方面下足功夫。包括賴清德這次講了許多內容，聚焦台灣經濟、自由民主等方面繼續盡心盡力，試圖把執政重心擺正。

王海良則分析，「這些本應是行政院長關注的範疇，變成賴清德大談特談，實際執行意願令人存疑。」賴清德用了至少四五段篇幅闡述與「民主國家」的交往、民主經濟等，實際上談的就是「脫中入北」，有意回避「中」字，試圖在基調上把兩岸關係拿掉，僅在回答日本媒體提問，無法回避才使用「中國」說法。

南京大學台研所所長劉相平接受《東森新媒體ETToday》訪問指出，過去一年來賴清德粉飾太平、自我吹噓、刺激兩岸轉移矛盾衝突，這份成績單如今要交卷，民生問題毫無建樹，兩岸關係更差，導致兵凶戰危克可能性提高，這些都不是台灣老百姓想看到的，因此民調顯示了民眾的不滿是真實的。

劉相平也說，賴清德也意識到「鞏固」內部士氣，因此提出很多關於經濟建設的計劃與遠景，至於沒有提及兩岸關係與展網，只是用另一種說法迴避。

「他談到防衛韌性、安全韌性，強調整合各部會力量，提出針對國安統戰威脅的十七項因應策略，這些著力點都與兩岸關係有關聯，他沒有過多筆墨，但也沒有讓步。」劉相平也分析，賴清德的「台獨」本性立場沒變，520正文談話沒提兩岸關係，但是只是通過其他媒體「採訪提問」的方式，重申一遍原有主張。

王海良也總結，從日本朝日記者提問來看，賴清德重申只要對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，這就是「一邊一國」的概念並無新意，反倒是賴清德在整篇講話中，完全省略大眾期望他提及的關於兩岸關係的實質性內容，並非樂觀態勢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
586 2 4484 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／新冠激增88.8%！　4例死亡
快訊／孔令奇結婚了　「秘娶大馬千金」超狂背景曝光
重回現場招魂...女學生家屬「拿小熊娃娃、粉色洋裝」痛哭
三峽翁撞死3人！車上發現1物　妻陪警返家蒐證
白白爆4年婚姻地獄！　「行房被棉被遮臉」產後遭嗆沒價值
快訊／西門町突槍響！　警逮行動詐騙基地台
各國高齡駕駛規定比一比　日本這情況吊銷駕照
美禁出口H20！黃仁勳喊「痛心」　輝達損失150億美元營收

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

賴執政周年「罕見」迴避台海問題　王海良：未退讓！研判美施壓降溫

陸新人520湧入新疆「愛情聖地」結婚　只因這三組諧音數字太浪漫！

河南多地發氣溫預警　習近平頂37度高溫考察洛陽名勝

賴520未提兩岸關係　李振廣：台海30年來罕見！顯示未來局勢更艱難

王楚欽「球拍又壞了」！　疑檢查時脫膠…中國隊怒求調監視器

王毅通話波蘭外長：台灣回歸中國也是二戰成果之一

賴清德就職周年　《新華社》列六大惡行：累累罪行，罄竹難書

新冠疫情再起！鍾南山估6月底前結束　持續6至8週...慢性病長者留意

檢視賴執政滿周年　兩岸惡意螺旋上升、台灣內部分裂與外交拉警報

賴520抗中保台調子稍軟？　陸學者：只是無奈掩飾！毫無轉向可能

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

三峽嚴重車禍釀3死1命危 恩主公醫院說明

高雄深夜2起停電！　人孔蓋爆響居民怨：熱死了

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

三峽北大國小旁重大車禍！　導護張老師哽咽說明經過

賴執政周年「罕見」迴避台海問題　王海良：未退讓！研判美施壓降溫

陸新人520湧入新疆「愛情聖地」結婚　只因這三組諧音數字太浪漫！

河南多地發氣溫預警　習近平頂37度高溫考察洛陽名勝

賴520未提兩岸關係　李振廣：台海30年來罕見！顯示未來局勢更艱難

王楚欽「球拍又壞了」！　疑檢查時脫膠…中國隊怒求調監視器

王毅通話波蘭外長：台灣回歸中國也是二戰成果之一

賴清德就職周年　《新華社》列六大惡行：累累罪行，罄竹難書

新冠疫情再起！鍾南山估6月底前結束　持續6至8週...慢性病長者留意

檢視賴執政滿周年　兩岸惡意螺旋上升、台灣內部分裂與外交拉警報

賴520抗中保台調子稍軟？　陸學者：只是無奈掩飾！毫無轉向可能

前「奧運蝶王」許志傑回來了！世壯運1金1銅想破愛徒紀錄失算

三峽40歲女接小孩放學慘遭撞飛亡！家屬悲慟陪檢警相驗

辻利茶舗「焙茶祭」1門市開跑　吃得到冰心大福、麻糬巴斯克

北富銀攜手EQT推出私募股權基金　高資產客戶配置新選擇

莊凱勛髒話怒譙三峽翁：不可原諒！　「憑什麼帶走那麼多家庭的寶貝」

港男歌手無預警刪光IG！　宣布暫退演藝圈：需要失蹤一段時間

快訊／新冠激增88%！單周1.9萬人就診、93人重症「雙創新高」

日本最大半導體設備商年斥2084萬　卡位高雄站前商辦

三峽車禍3傷者剛考完會考　教育局：派專人協助升學作業

約會髮型不再尷尬　4階段小技巧讓他一靠近就心動

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

大陸熱門新聞

自製捕蚊神器5小時抓60隻蚊子！　陸網讚：成本幾乎為零

球拍又壞了！王楚欽直言：連2次難以接受

我方擬查處親中藝人　國台辦：歡迎台灣藝人來陸發展

賴520周年／兩岸惡意螺旋快速上升

賴520談話／抗中保台調子稍軟？

賴520未提兩岸關係　李振廣：台海30年來罕見！

美調整AI晶片出口管制指南表述　陸商務部：本質沒變！

華為全球首款「折疊電腦」亮相！　天價「10萬元起」

陸「無人機航母」將首飛　可掛上百枚飛彈

台灣連9年未受邀WHA　陸：未經「中央政府同意」沒權利參加

長髮網美世貿「活春宮」貼窗激烈擺動　現場擠滿人潮

武漢夜市爆發槍擊案！　開四槍直接走人　3人倒臥血泊

3千年前請假單曝光！王子生病也是要請示

王毅通話波蘭外長：台灣回歸中國也是二戰成果之一

更多熱門

相關新聞

櫻井翔「學霸偶像」首同框訪賴清德！對談真心話曝光

櫻井翔「學霸偶像」首同框訪賴清德！對談真心話曝光

日本知名新聞節目《news zero》19日起，以「台灣有事」為主題展開為期一週的特別報導，日本國民偶像團體「嵐」成員櫻井翔以節目主持人親自來台，專訪總統賴清德，他在專訪後分享心得，「讓人感覺相當溫暖。」

陸新人520湧入新疆「愛情聖地」結婚　只因這三組諧音數字太浪漫！

陸新人520湧入新疆「愛情聖地」結婚　只因這三組諧音數字太浪漫！

電腦展開幕　賴清德：我半導體、資通訊、人工智慧要與全球產業鏈共好

電腦展開幕　賴清德：我半導體、資通訊、人工智慧要與全球產業鏈共好

賴清德邀聽國安簡報　朱立倫再加碼

賴清德邀聽國安簡報　朱立倫再加碼

賴520未提兩岸關係　李振廣：台海30年來罕見！

賴520未提兩岸關係　李振廣：台海30年來罕見！

關鍵字：

520賴清德談話兩岸迴避

讀者迴響

熱門新聞

撞死3人　78歲翁「說完4字」陷昏迷

獨／天使女師命喪信仰地！父沒哭沒怨只問：學生還好嗎

王文洋豪宅奪走女大生第一次　價碼曝光

40歲女騎士接孩下課...遭暴衝車撞飛死亡！

王文洋承諾女大生產子每年給200萬　因一事翻臉報警趕人

爸一出現「弟弟努力張開眼」　三峽車禍現場還原...網爆淚

下課被高速撞飛！三峽12歲女童亡…嬤相驗悲吐：很傷痛

三峽肇事翁曾獲「模範父親」　里長曝平時背景：不可能酒駕

三峽翁5年前撞母嬰　當事媽媽發聲

阿信路上遭6店員圍堵逼簽名「社恐發作發抖」！

王文洋生子風暴擴大　女大生現身全說了

老翁加速衝撞「前一幕畫面曝」　網：完全衝著女騎士

三峽翁奪3命　竟是「違規慣犯」停路口紅線

女大生曝交往5年甜蜜時光　王文洋拿到「三問錶」興奮炫耀

「洗牙很痛」狂歐女醫師！北檢專案偵辦

更多

最夯影音

更多

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

【失控狂衝140米】三峽轎車闖紅燈猛撞　撞擊瞬間畫面曝！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面