賴執政周年「罕見」迴避台海問題　王海良：未退讓！研判美施壓降溫

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德今天520談話，「罕見」省略大眾期望他提及的關於兩岸關係的實質性內容，多位涉台學者接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，賴清德內核「台獨、仇中」立場不變，不提兩岸關係不代表改變立場，只是換個方式表述，研判美國方面應該在520之前給予某種關切壓力，包括近期內部民調低迷，賴清德乾脆兩岸關係先交白卷，先降低刺激氛圍，實際上從他「國安17條」以及回答日媒提問的重點，立場強硬從未讓步。

今天是賴清德520就職周年，上午九點半發表重要談話，全然迴避兩岸關係與台海局勢與展望，實屬罕見，僅在建設國家級防中心提及，「我們更努力強化全社會防衛韌性，除了持續盤整國家級項目的整備、舉行實地驗證；也整合各部會力量，提出針對國安統戰威脅的十七項因應策略，來團結國人抵抗分化，保護我們珍視的自由民主生活方式。」

會後賴清德接受媒體提問，因時間關係只開放三個提問。第二的問題由日本朝日記者提問，「中國在處理兩岸關係上表現出的態度與目的？未來如何處理未來兩岸關係緊張機制，以及維護台海和平？」賴清德也回答四大方向重點，以侵略者代表大陸、經濟合作「雞蛋不放同一個籃子」，未來繼續強化國防對外軍事採購或是國防自主，最後重申，只要對等尊嚴台灣很樂意跟中國進行交流合作。

針對賴清德520談話，上海東亞研究所所長王海良接受《東森新媒體ETtoday》訪指出，「原本以為調子稍微放軟，賴清德此次520談話遠超外界預想，實際上『台獨』本質沒變，只是換一個說法來表述。」

王海良首先分析，「對比歷任台灣領導人，從李登輝到陳水扁、蔡英文，即便兩岸關係存在對抗，520談話也會涉及兩岸關係相關內容，哪怕只是淡化或軟化表述，但賴清德此次完全回避兩岸關係，令人意外，但也不難理解。」

「解放軍近期沒有任何動作，即使有也是賴清德520有挑釁談話才會有相關動作。」因此，王海良進一步分析，「研判有外力提醒，大概率就是美國在賴清德520講話前施加一些壓力，賴清德可能是不想惹麻煩，又不知如何恰當表達兩岸論述，於是換個方式不提兩岸關係。」

王海良進一步推測，無論是美國在台協會（AIT）、美國官方「極有可能」提前向賴清德打招呼，要求在520講話不要製造麻煩，尤其考慮到川普的脾氣性格，賴清德乾脆選擇不提相關敏感內容，轉而大談民生民主。「賴清德此次520談話直接避談兩岸關係，是受美國背後壓力所致，這動態對當前兩岸局勢影響重大。」

▲日本國民天團「嵐」成員櫻井翔近日在台灣專訪總統賴清德。（圖／總統府提供）

除了美國可能的壓力，近期賴清德執政周年民調結果不是很理想，加上大罷免推行不利，甚至過去一年沒有實質性國政政策，這次在民生方面下足功夫。包括賴清德這次講了許多內容，聚焦台灣經濟、自由民主等方面繼續盡心盡力，試圖把執政重心擺正。

王海良則分析，「這些本應是行政院長關注的範疇，變成賴清德大談特談，實際執行意願令人存疑。」賴清德用了至少四五段篇幅闡述與「民主國家」的交往、民主經濟等，實際上談的就是「脫中入北」，有意回避「中」字，試圖在基調上把兩岸關係拿掉，僅在回答日本媒體提問，無法回避才使用「中國」說法。

南京大學台研所所長劉相平接受《東森新媒體ETToday》訪問指出，過去一年來賴清德粉飾太平、自我吹噓、刺激兩岸轉移矛盾衝突，這份成績單如今要交卷，民生問題毫無建樹，兩岸關係更差，導致兵凶戰危克可能性提高，這些都不是台灣老百姓想看到的，因此民調顯示了民眾的不滿是真實的。

劉相平也說，賴清德也意識到「鞏固」內部士氣，因此提出很多關於經濟建設的計劃與遠景，至於沒有提及兩岸關係與展網，只是用另一種說法迴避。

「他談到防衛韌性、安全韌性，強調整合各部會力量，提出針對國安統戰威脅的十七項因應策略，這些著力點都與兩岸關係有關聯，他沒有過多筆墨，但也沒有讓步。」劉相平也分析，賴清德的「台獨」本性立場沒變，520正文談話沒提兩岸關係，但是只是通過其他媒體「採訪提問」的方式，重申一遍原有主張。

王海良也總結，從日本朝日記者提問來看，賴清德重申只要對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，這就是「一邊一國」的概念並無新意，反倒是賴清德在整篇講話中，完全省略大眾期望他提及的關於兩岸關係的實質性內容，並非樂觀態勢。