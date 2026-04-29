比「YA」要小心！1.5米內拍照指紋隱私沒了　專家：3米外最安全

▲小心比「耶」拍照，指紋隱私權沒了 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

小心「比耶」自拍讓隱私裸奔！甚至是1.5米內近距離比出「YA」，有可能被100%提取完整指紋。隨著手機鏡頭進入高清時代，結合AI圖像增強技術，原本平凡的拍照姿勢已成為生物密碼外洩的破口。

綜合大陸報導，許多人習慣在自拍或合照時頻繁比「耶」，把細節清晰、未經壓縮的原圖上傳至朋友圈或社群平台，十分容易被有心人士利用。此外，日常揮手、OK手勢等露出掌心手指的照片，同樣存在泄露隱患。

近期綜藝節目科普隱私安全知識，驚爆1.5米內近距離比「剪刀手」拍照，竟然可以100%提取完整指紋，消息一出瞬間引爆全網熱議。不少大陸網友紛紛驚覺，原來日常生活中最平凡的拍照姿勢，竟然暗藏巨大的隱私風險。

根據網路安全專家科普指出，隨著現今高清手機鏡頭的普及，搭配AI圖像增強與放大復原技術，只要是近距離正對拍攝手指，就能精準還原指紋紋路細節。

專家針對安全距離給出清晰劃分：1.5米內可完整提取指紋；1.5-3米能還原過半指紋信息；唯有超過3米才難以識別。

指紋作為個人核心生物密碼，已廣泛應用於手機解鎖、指紋支付、家門指紋鎖及門禁考勤等場景。若不法分子從照片中抓取指紋，即可製作指紋膜，進而破解智能設備、盜刷帳戶資金，甚至闖入私人住宅，對個人財產與人身安全構成嚴重威脅。

大陸專家建議四項防護：首先，近距離拍照應盡量手背朝向鏡頭，不外露掌心指紋；其次，發布照片時應一律壓縮畫質，或針對手部進行打碼處理；第三，家用指紋鎖應開啟密碼加指紋的雙重驗證；最後，切勿在陌生設備上錄入指紋信息。