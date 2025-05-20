京華城案！苗博雅今出席作證「據實以告」　柯文哲等人現身畫面曝

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

台北地方法院審理京華城、政治獻金案，今（20）日再開庭，北檢日前聲請社民黨台北市議員苗博雅到庭作證，苗博雅指出，今檢辯雙方的提問一定非據實以告。並開前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、柯文哲前競選辦公室財務長李文宗的羈押庭，而柯文哲、應曉薇、沈慶京押抵北院畫面也曝光。

▲京華城案，柯文哲押抵北院。（圖／記者黃哲民攝）

針對柯文哲涉京華城等案，合議庭已排審案計畫到11月27日，5月共7次提解柯文哲全天出庭、6月輪空，7月再排柯3天出庭，密集審理拚年底結案、明年首季宣判。而檢察官日前拋出，聲請傳喚曾為京華城案質詢的苗博雅等作證，柯文哲辯護團聲請勘驗苗博雅質詢影片，盼以勘驗影片取代傳喚證人到庭作證。

▲沈慶京。（圖／記者黃哲民攝）

但檢方認為已傳喚苗博雅，且擬定交互詰問問題，包括質詢前因後果、北市府後續處理等，無法以勘驗影片取代傳喚證人到庭。

▲應曉薇。（圖／記者黃哲民攝）

苗博雅指出，關於京華城案，從2020年6月第一次質詢一直到現在，初衷都沒有變過，就是守護台北市民所擁有，價值超過百億的容積公共財，這價值超過百億的容積公共財是市民共有財產，不應該落入特定財團的口袋，所以這個就是自己的初衷，一直到現在沒有變過，今天檢辯雙方的提問一定非據實以告。

▲苗博雅抵達北院作證前受訪。（圖／記者黃哲民攝）