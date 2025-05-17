陳佩琪「看到台灣圖像就害怕」！再批檢調雙標：林欽榮怎沒事？

▲柯文哲妻子陳佩琪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案等遭羈押，其妻陳佩琪近日多次透過臉書發聲，不僅質疑司法標準不一，也對台灣社會現況感到憂心。她透露，因不堪部分側翼粉專長期造謠與抹黑，導致她如今看到台灣圖像、甚至某些社群平台，就會心生畏懼與恐慌，「我生在台灣，吃台灣米、喝台灣水，竟然看到自己寶島的圖像時就會害怕，真是國民的悲哀。」

陳佩琪今（17日）在臉書針對本周法院開庭討論都市計畫法的內容發文表示，身為醫師出身對專業法條難以理解，但她注意到律師指出，高雄市在前副市長林欽榮任內，曾以相同模式給予亞灣園區20%容積獎勵，而該模式與柯文哲被指控的作法類似，為何高雄市過去如國賓飯店、The One等建案容積率高達1142%、2000%時檢調卻無動於衷？

對此，陳佩琪諷刺「至少也要來個大搜索，像柯文哲這樣羈押8個月，好好找找證據吧！」她指出，若在醫院發生醫療糾紛，儘管最終由醫療爭議委員會決定賠償金額，若有人認為不合理，也不應追究院長刑責；類比到柯文哲案，「怎麼會是讓一個在程序內處理事情的決策者去扛責？」

陳佩琪也提到，有人在庭上自稱都市計畫專家，卻在面對法條依據時語塞，令人懷疑專業可信度。同時，她再次強調，在這段時間中，她最感痛心的是部分社群氛圍充滿敵意與人身攻擊，甚至對人權毫不重視。她也在文中貼出與柯文哲過往的合照，並在留言區寫下「我好想念你」，讓不少支持者紛紛留言安慰，「阿北一定會平安回來」、「佩琪醫師加油」。