藝術競賽大放異彩！花蓮勇奪30特優115優等　展現東台灣實力

▲化仁國中光影偶戲劇團首次參加便以原創劇碼《新艷火春泥》一舉奪下全國「特優」最高殊榮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣學生團隊在113學年度全國藝術競賽中表現優異，累計獲得30項特優、115項優等及4項甲等佳績。比賽期間，各隊伍與選手們在師長與家長支持下，投入大量課餘時間專注練習，不斷精進技藝，只為在舞台上呈現最完美的演出。

化仁國中原舞隊參加113學年度全國學生舞蹈比賽，以舞碼 Rayrayen ku radiw——傳流不息的樂舞 榮獲全國特優第一的殊榮！此次北上桃園巨蛋參賽，適逢氣候變化，乍暖還寒，師生們宛如「急凍人」，但孩子們不畏風寒，依然精神抖擻，在舞台上展現精湛舞藝，演出精彩絕倫。

另外化仁國中Padawdaway光影偶戲劇團首次參加「113學年度全國學生創意戲劇比賽」，便以原創劇碼《新艷火春泥》一舉奪下全國「特優」最高殊榮！這群僅有十人的學生劇團，用光與影交織出族群歷史的記憶，也照亮了屬於他們自己的舞台。

▲花崗國中音樂班在音樂比賽中脫穎而出，成績斐然。

花崗國中音樂班在113學年度全國學生音樂比賽中也收穫豐碩成果，個人賽表現亮眼，長號獨奏榮獲特優第二名，琵琶獨奏獲得特優第四名。此外，管樂團在體感溫度僅五度的環境下進行預備，國樂團則在雨中搬運樂器，克服重重挑戰。學生們在學科與術科雙重壓力下，以極短的時間完成樂曲，最終在全國賽中脫穎而出，成績斐然。比賽現場除了氣候考驗，選手們更需展現強大的抗壓能力，以應對臨場挑戰。

明義國小在今年全國學生舞蹈及音樂比賽中共獲得6項優等榮譽，參加比賽也是課程延伸，其中管樂團和國樂團還有各班同學的加入，每天早上在校園各處，都可以看到聽到同學練習的身影，用藝術活動開展神清氣爽一天，不知不覺中就培養了藝術專長，還和朋友建立了深厚的友誼，這是藝術才能班帶給學生們的養分，也是現今教育中著重「帶得走的能力」和「素養導向」最佳體現。

▲明義國小在全國學生舞蹈及音樂比賽中共獲得6項優等榮譽。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府長期關注學生在語文與藝術等多元領域的發展，並積極提供資源，確保學生能夠在優良的學習環境中成長與發展。全國學生藝術競賽旨在培養學生的藝術興趣、提升藝術素養，並促進各級學校的藝術教育發展。透過競賽，學生們能夠相互觀摩、學習與交流，在藝術學習歷程中留下寶貴的經驗與回憶。

花蓮縣政府全力支持各校推展藝術教育，讓學生天賦得以發揮，並成立藝術才能班，涵蓋舞蹈、國樂、音樂與美術等領域，讓藝術教育向下扎根。這些優異成果充分展現花蓮縣對藝術教育的重視，同時也反映出學生們在藝術領域中傑出表現，為地方文化藝術發展注入新的活力。

