三峽車禍「女學生跪地CPR」　心碎畫面惹哭網：勇敢的孩子

▲三峽發生重大事故。（圖／民眾提供）

記者施怡妏／綜合報導

新北市三峽19日下午4時許發生一起重大死亡車禍，由78歲余姓男子駕駛的車輛，因不明原因一路狂飆，直接衝向正在過馬路的學生與家長，造成3人不幸死亡、12人受傷的悲劇，現場畫面相當驚悚，有網友表示，看到車禍現場的照片，有位女學生跪在地上，幫另一名學生進行CPR，讓人看了很心疼。

有網友在PTT發文，「女學生也太勇敢，還幫同學CPR」，從圖片中可以看到，有位疑似OHCA的學生躺在馬路中，另一名女學生跪在地上，雙手按壓在胸口位置，進行CPR急救，「看姿勢還滿標準的，女學生是不是蠻勇敢，有八卦嗎？」

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貼文曝光，網友大讚，「勇敢的孩子，教育真的很重要」、「看了都泛淚」、「萬一救不回來會崩潰吧，好可憐」、「這位真的很勇敢，一般人遇到沒嚇死就很不錯」、「教育有成，希望可以救回來」、「不管怎樣，有壓比沒壓好，真正遇到有幾個敢壓」、「真的要推善良跟勇氣」、「看了好難過，一輩子心裡陰影」、「沒想過自己會用到這招吧QQ」、「全部小孩PTSD超慘，垃圾駕駛」。

新北市交通局副局長林麗珠說明，初步了解，余姓駕駛有多項違規，包括在禁止進入時段進入、超速、闖紅燈等，造成重大事故發生，而就交通界面部分進行檢討，其實相關設施，標線、號誌等都相當完整，但在通學巷部分，還是要以學童的安全為優先考量。至於詳細案發原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

▼三峽重大交通事故，現場畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

