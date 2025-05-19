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逼川普讓步！中國強硬插隊成功　專家：讓各國也想「硬起來」

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普稱有150個國家想談協議，但美國沒時間。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美中在日內瓦達成協議暫緩關稅，分析指出，中方強硬態度換取美方讓步，對其他正與美談判的國家帶來影響。川普將145%高額關稅大砍至30%，使得許多原先採取溫和路線的國家開始質疑，是否該效仿中國「硬起來」，改變談判策略以捍衛自身利益。

《彭博》指出，中國強硬的談判策略成功使美國退讓，雖然只是暫時協議，仍令多國開始重新思考與美談判節奏與方法，尤其是面對7月90天寬限期過後可能啟動的更高額關稅。

前美國貿易談判代表、現任新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所訪問研究員歐爾森（Stephen Olson）指出，「許多國家看到日內瓦談判結果會得出這樣的結論，也就是川普已經開始意識到他高估了自己」。

儘管各國官員未公開轉為強硬，但有跡象表明他們意識到自己手中的牌比之前想像中更多，有本錢放慢談判節奏，尤其是大國。BCA Research的GeoMacro首席策略師帕皮奇（Marko Papic）認為，「許多國家可能會從中國身上學到，和川普談判的正確方式是堅定立場，保持冷靜，迫使他投降」。

▲▼美中貿易會談結束後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent，右）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer，左）瑞士日內瓦出席記者會。（圖／路透）

▲ 美中貿易會談結束後，貝森特（右）與葛里爾（左）在瑞士日內瓦出席記者會。（圖／路透）

川普日前放話稱，沒有時間和多達150個國家談協議，暗示可能在未來2至3周內單方面提高關稅。但民調領先的南韓總統候選人李在明便指出，與美談判不必急於達成協議，批評臨時政府與美方接觸太過倉促。印度外長也對外稱談判仍在進行中，「任何判斷都為時過早」。

日本方面，貿易官員定於本周訪問華府，但經濟產業大臣武藤洋二上周缺席在南韓舉行，有美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）出席的地區會議。日方首席談判代表、經濟再生擔當大臣赤澤亮正本月稍早曾稱希望6月與美方談成協議，但日本媒體推測最有可能的時間點落在7月。與其大幅讓步以求快速解決問題，政府內部也開始傾向慢慢來，以免影響參議院選情。

法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟專家埃雷羅（Alicia Garcia Herrero）指出，「所有在排隊的人都在想，『好吧，所以我為什麼要排隊？』這項協議讓中國插隊，且對美國沒有明顯利益，因此對其他正在觀望的國家來說加倍痛苦」。

知情人士透露，歐盟官員也對美中協議成果持疑，認為高關稅仍在且受到多方限制，缺乏明確最終目標，表明川普進一步施壓北京的意願有限。

就連美國官員也暗示，談判將需時更久。商務部長盧特尼克稱日韓談判還需要時間；財政部長貝森特上周則稱，因歐盟內部缺乏共識阻礙談判。儘管多數國家都提出「非常好的方案」，但整體進展緩慢。

至於中南美洲，巴西總統魯拉與哥倫比亞總統裴卓先後訪中，即便面對美方壓力，仍與中方簽署多項協議。另一方面，如加拿大等部分國家雖保留對美報復性關稅，但越南等仰賴美國貿易的國家仍難以採取強硬立場。

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