▲新人520到大園戶所登記結婚，送「幸福登機」雙人悠遊卡。（圖／民政局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區戶政事務所表示，520諧音為「我愛你」，成為新人結婚登記熱門日；而桃園國際機場座落於大園區內，為此，該所特別推出「愛在大園、幸福登機」活動，新人只要在5 20當天，在大園戶所登記結婚，並至結婚專區拍下幸福時刻，就有機會獲得限定版雙人悠遊卡。

市府民政局長劉思遠表示，大園區不僅擁有濱海風情，更有桃園國際機場坐落其間，飛機起降的壯麗景致令人印象深刻。大園戶所去年全新打造以機場為主題的結婚拍照專區，結合立體燈箱、航班時刻表與延伸地貼等設計，營造如啟程般的浪漫氛圍，為新人留下珍貴回憶，呼應市府「樂婚、願生、能養」的人口政策。

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大園戶所主任林美玲表示，去（113）年有385對新人在此辦理結婚登記，深受新人喜愛。除推出紀念悠遊卡外，大園戶所亦全面提供多元支付方式，包括悠遊卡、信用卡、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay及TWQR條碼支付等，讓民眾繳納戶政規費更加便利。

5月20日當天，凡於大園戶所辦理結婚登記並於拍照專區拍照留念的新人，即有機會獲得設計精美的雙人悠遊卡，卡面採用浪漫色系搭配金色字樣「愛在大園幸福登機」，象徵愛情起飛、幸福啟程，數量有限，送完為止。