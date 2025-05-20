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票選「最強逆齡男神」名次大公開！玄彬愛用保養品成熱搜焦點

▲▼民調雲,凍齡,韓國,韓流,男神,抗老,玄彬,醇耀妍3。（圖／翻攝自o_hyunbin_o IG粉絲團）

▲近五成粉絲心中最強「逆齡男神」非玄彬莫屬！（圖／翻攝自o_hyunbin_o IG粉絲團）

消費中心／綜合報導

在這個凍齡成為全民關注焦點的年代，韓流男神的逆齡魅力幾乎無人能敵。根據ETtoday民調雲針對1,144位受訪者進行的《票選最強逆齡男神！誰是韓流不老傳奇？》，調查結果顯示，超過四成二（42.3%）民眾直指玄彬為「不老傳奇」代表性韓流男神，並且以壓倒性優勢成為本次票選的抗老王者！麗彤生醫旗下話題產品「醇耀妍3」，更順勢成為討論熱度最高的抗老保養新寵，搭配「玄彬＋抗老」的關鍵字也在網路搜尋量持續飆升。

▲▼民調雲,凍齡,韓國,韓流,男神,抗老,玄彬,醇耀妍3。（圖／翻攝自o_hyunbin_o IG粉絲團）

▲調查顯示，玄彬不僅是韓流人氣代表，更是受訪者心中「凍齡指標男神」。（圖／翻攝自o_hyunbin_o IG粉絲團）

▲▼ 民調雲,凍齡,韓國,韓流,男神,抗老,玄彬,醇耀妍3。（圖／民調雲提供）

▲▼ 玄彬一舉奪下「不老傳奇代表」與「人氣火熱且凍齡感十足代表」雙料冠軍，兩大指標通殺！（圖／民調雲提供，下同）

▲▼ 民調雲,凍齡,韓國,韓流,男神,抗老,玄彬,醇耀妍3。（圖／民調雲提供）

從調查數據來看，玄彬幾乎「雙榜封神」！不僅以42.3%奪下「不老傳奇代表」第一名，在「人氣火熱且凍齡感十足男神」排行中也穩居榜首，兩項指標皆大幅領先李棟旭、池昌旭與朴寶劍等人氣男神。外型始終如一、氣場愈來愈強的玄彬，不只讓粉絲傾心，更讓許多網友驚嘆：「40歲的狀態怎麼好成這樣？」相關討論更在網路上掀起熱潮，從運動、飲食到私下習慣，網友不停瘋猜他的凍齡秘訣，直呼：「真的好想知道他都怎麼保養！」

為什麼玄彬能維持這樣的青春狀態？88.3%的受訪者相信「常運動健身」就是抗老關鍵，其次為「醫美與保養品有在用」（76.9%），43.2%的民眾更直言「應該有在吃保健食品」，代表民眾普遍相信，即使是男神也得靠補充保健食品保持好狀態。從這些數據也可以看出，大眾對於醫美、日常保養與營養補給的接受度相當高，凍齡早已不再是明星專屬，而是人人可及的日常行動。

▲▼ 民調雲,凍齡,韓國,韓流,男神,抗老,玄彬,醇耀妍3。（圖／民調雲提供）

▲高達四成消費者認為「保健食品」是男神抗老的秘密武器。

調查也顯示，一般民眾對「老化」的警訊普遍發生在「35歲以上（34.3%）」或「現在就很有感（33.8%）」，換句話說，超過六成五民眾對抗老有迫切需求！「35歲以上開始有感」的族群，以男性、40至59歲、居住於北部的比例較高。「現在就很有感」的族群中，則以女性、60歲以上、南部或東部離島地區為大宗。這些數據反映出，不論性別、年齡或地區，老化警訊已逐漸成為全民共感的議題，而不只是高齡族群要面對的問題。

至於什麼情況會讓人產生「該開始抗老」的感覺？調查發現，高達74.5%受訪者表示「體力下滑、恢復慢」時最有感，其次為「皮膚鬆弛、暗沉（52.2%）」、「細紋與法令紋（43.6%）」與「氣色差（41.9%）」。這些跡象無一不在提醒現代人，抗老應該趁早，而不是等到變老才開始焦慮。

▲▼ 民調雲,凍齡,韓國,韓流,男神,抗老,玄彬,醇耀妍3。（圖／民調雲提供）

▲▼ 逾7成民眾已有抗老壓力，體力下滑與膚況變差成最大警訊！

▲▼ 民調雲,凍齡,韓國,韓流,男神,抗老,玄彬,醇耀妍3。（圖／民調雲提供）

面對這樣的壓力與需求，愈來愈多人選擇透過營養補給來協助抗老。根據統計，65.3%的民眾曾補充維他命C，44.3%補充膠原蛋白，27.5%則選擇玻尿酸／Q10。這也顯示，保健品在凍齡計畫中扮演著相當重要的角色。

而在養成補充保健品的意願調查中，38.1%的受訪者表示「有效就會持續使用」，另有31.1%則會「看成分與價格再決定」，26.9%的民眾更認為「愈早開始愈好」，進一步印證市場對於早期抗老意識的提升，對產品的實用性與性價比同樣高度重視。其中認為「愈早開始愈好」的受訪者，則以北部女性比例為最高。

▲▼ 民調雲,凍齡,韓國,韓流,男神,抗老,玄彬,醇耀妍3。（圖／民調雲提供）

▲近3成的受訪者認為，補充抗老保健品的時機「愈早開始愈好」。

此外，如果抗老保健產品由「最愛男神」代言是否會增加產品了解與購買意願，有高達35.0%受訪者直接選擇「會，代言加分很多」，顯示當明星願意親證代言，消費者在心理層面會更加認同其效果與價值。另有31.1%的消費者表示的確「有影響，但還是看產品本身」，代表即使是理性派的消費者，初步也會因為明星代言而被產品吸引，並且願意給它一個試用機會！

▲▼ 民調雲,凍齡,韓國,韓流,男神,抗老,玄彬,醇耀妍3。（圖／民調雲提供）

▲高達35.0%受訪者認為，喜愛的明星代言產品，是他們會決定購買的關鍵！

值得一提的是，玄彬本人正是「醇耀妍3」的品牌代言人，他也多次公開分享自己的「逆齡三法則」：持續運動、自律飲食、精準補充營養。其中最關鍵的一步，就是每天飲用由台灣麗彤生醫研發的「醇耀妍3」。相較於一般保養只停留在表層，「醇耀妍3」以科學養膚概念與內服飲用的方式，由內而外調理膚況，讓肌膚長時間維持彈性、提升保水力，也讓玄彬在鏡頭下始終維持「無濾鏡都能出片」的狀態，展現真正的凍齡實力。

調查數據也指出，36.1%的民眾曾聽過「醇耀妍3」，其中雖有32.8%尚未使用過，但3.3%實際嘗試過的族群皆給出「效果不錯」的評價。結果顯示，產品本身的高品質與效果已逐漸被消費者看見並認同。

「醇耀妍3」主打創新飲用型保養概念，專為忙碌現代人設計，讓抗老與養膚變得更簡單、更高效！核心成分是被譽為「抗老黃金組合」的白藜蘆醇與白皮杉醇，強調能有效清除自由基、促進膠原蛋白生成，幫助肌膚維持緊實透亮、延緩老化。同時搭配黃金沙棘果修護肌膚屏障，野櫻莓、紅石榴與沙棘籽提供強效抗氧化力，幫助淡斑、提亮、穩定膚況一步到位，再加上80,000倍萃取神經醯胺與透白原萃薏仁，提升保濕力、改善黯沉與膚色不均，讓素人也能從根本打造玄彬級的年輕光采肌，即使在忙碌中也能擁有由內而外的完美狀態！

▲▼ 民調雲,凍齡,韓國,韓流,男神,抗老,玄彬,醇耀妍3。（圖／品牌提供）

▲每天一包「醇耀妍3」從內而外補充關鍵營養，幫自己打造玄彬級的穩定膚況與青春氣場。

從調查數據可見，無論哪一個階段的男女族群，「抗老問題」早已是共識。隨著「醇耀妍3」熱度持續攀升，再搭配男神玄彬的代言加持，更讓消費者對保健品的信任度大幅提升。未來，「用喝的保養」不再只是明星專利，每天一早從一包「醇耀妍3」開始，也是人人都能輕鬆實踐的日常習慣。從現在開始，幫自己打造玄彬般的穩定膚況與凍齡氣場，由內而外養成靚顏有感的青春防線！

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