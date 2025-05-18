預算抓1.5萬「可以去哪玩？」　網推1國家：玩一周綽綽有餘

▲預算抓1萬5000元可以出國玩嗎？（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

預算抓1萬5000元可以出國嗎？近日有網友發文表示，他已經很久沒有出國了，所以沒什麼概念，如果他的預算是1萬5000元，扣除機票、護照等，7000元有辦法在曼谷開心玩嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在Dcard上，以「一萬五預算有辦法出國玩嗎」為標題發文，提到他已經多年沒有出國了，但對東南亞的印象很好，覺得東西便宜又好吃，因此有意到東南亞國家旅遊。他目前粗略計算，機票至少要6000元，若再辦護照等，加起來大約要8000元，也就是出國後只剩下7000元可以用。

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原PO就想知道，如果地點選在泰國曼谷，這7000元有辦法開心玩5天嗎？或者大家是否有什麼推薦的國家？最好機票可以便宜一點。

貼文曝光後，有網友就推薦，「韓國機票便宜，但食物較貴。曼谷如果都吃路邊小吃、泰奶、夜市，其實很夠了，再按個兩次摩也行」、「100%推韓國，現在去東南亞會熱瘋的，韓國機票可以壓5000元內、民宿一晚800元有找，一萬五玩一周真的綽綽有餘」、「東南亞的話推馬來西亞，如果15000元不限地方我會推韓國」、「前陣子釜山獨旅3天機+酒5000元左右，剩下就吃飯+景點+交通大概花了3000元，其他都買衣服跟化妝品的就不算了」。

也有網友說，「要不要多存錢兩年再一次玩個爽」、「沖繩也行，機票5000元上下（不含行李），住宿一晚1000元（青旅），吃喝消費其實跟台灣差不多，窮一點就是超市便當跟泡麵」。