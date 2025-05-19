三峽重大車禍　交通部：78歲駕駛今年2月才換駕照

▲三峽重大事故，75歲駕駛因不明原因駕車暴衝，造成10多人傷，其中4人命危。（圖／民眾提供）

記者周湘芸／台北報導

新北市三峽區國光街、國成街口（北大國小旁）今天下午4時04分發生重大車禍，一名78歲余姓男子駕駛自小客行經該路段時，因不明原因失控暴衝造成多人輕重傷，其中4人傷勢嚴重。交通部表示，經查該名駕駛今年2月20日才進行高齡換照，駕照狀態正常，無違規未結案件，已電洽新北市政府，將積極協助釐清事故原因。

根據現行駕照規定，年滿75歲的駕駛人需要每3年換發一次駕照，且需通過體檢及認知功能測驗，或檢附未患中度以上失智症證明，才能換發有效期限3年的汽（機）車駕照。



針對今天下午三峽北大國小前汽車暴衝事故造成重大傷亡，交通部今天下午5點30分別在公路局及台北區監理所成立應變中心。交通部表示，經查肇事余姓駕駛人年齡為78歲，今年2月20日於進行高齡換照，為普通小型車駕照，駕照狀態正常、有效日為2028年02月19日，無違規未結案件。車輛出廠日期為2003年3月，下次定檢日為2025年9月30日，強制險有效日為2026年4月29日。

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交通部表示，事發第一時間，已電洽新北市政府瞭解案件發生情形，並表示新北市如有任何需要，交通部將積極協助處理，也協助釐清事故原因，期盼傷者能早日康復。而交通部長陳世凱也表達痛心及關心。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜指出，我國通學區在硬體工程上均有加強空間，像是在通學區行人穿越道設置減速平台，面對這種猛烈衝擊，或許能有部分幫助。此外，我國高齡駕駛肇事問題愈來愈嚴重，希望政府檢討不適任駕駛及駕照回訓制度，高齡駕駛除了體檢外，認知上也要再加強。

另外，羅宜也說，許多高齡者開車是因為沒有替代交通工具，像是現行偏鄉接駁等成效仍不佳，除了駕照回訓外，提供足夠的交通替代方案也很重要。