噁！她吃愛買麵包咬到「老黃牙」　業者竟不理...衛生局回應了

▲女子在愛買購買麵包，竟吃到老黃牙。（圖／翻攝自爆料公社）

圖文／CTWANT

一名男網友爆料，女友近日在連鎖大賣場「愛買」購買麵包，食用時赫然發現麵包內有異物，仔細一看竟是1顆疑似牙齒的硬物，於是立即返回賣場反映，確認異物是牙齒無誤，後來女友出現急性腸胃炎症狀，肚子痛了2、3天，然而業者連一通關心電話都沒有，推卸責任的態度令人難以接受。

原PO在臉書社團「爆料公社」PO文，表示女友於本月13日在愛買板橋南雅店購買麵包，「晚間食用時赫然發現麵包內疑似有一顆牙齒硬狀物，當時即刻拿回去賣場與服務員確認是牙齒後，並留下電話及資料。」

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男網友表示，女友食用完麵包當晚，就出現急性腸胃炎症狀，於隔日前往就診，但肚子還是痛了2、3天，孰料事發至今，愛買卻連1通關心電話都沒打，還把責任全推給上游供應商，一副事不關己態度，實在令人無法接受。

據了解，新北市衛生局獲報後，於16日前往愛買南雅店稽查，發現該產品已下架；賣場供稱，接獲民眾客訴後已向供應商反映，衛生局仍責令業者應落實驗收作業，並妥適處理客訴問題。另為求周妥，衛生局將派員稽查供應商，針對食品製程進行查核，倘有不符規定處，將命業者限期改正，若屆期仍未完成改善，可依違反食安法處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

愛買方面則回應，針對顧客在南雅店購買麵包時發現異物一事，已第一時間受理回報，目前該品項已全面下架，並同步通知供應商進行調查及了解，且主管機關已於16日至南雅店稽查，賣場食品衛生皆符合規範。愛買強調，他們深感遺憾與歉意，後續會持續配合有關單位調查釐清，針對顧客反映身體不適等情形，亦已聯繫提供必要協助，並將持續關心，後續會再次對該廠商進行訪查。

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