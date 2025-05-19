COMPUTEX前夕熱度爆發！AI筆電買氣急升　「Copilot快捷鍵」成選購關鍵

▲AI筆電成換機主流。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2025台北國際電腦展即將登場，「AI教父」黃仁勳再度來台，成為科技圈話題焦點，也成功推升市場對AI裝置的關注與買氣。電商平台迎戰AI換機潮，東森購物網推出AI筆電品牌專區，下單直接現折千元，momo搶先啟動「筆電5月抗漲爽購節」，Yahoo奇摩購物祭出AI夯品限時下殺，同時揭露消費者的選購關鍵。

隨著AI技術的進步，AI筆電逐漸成為市場主流，而今年台北國際電腦展以「AI Next」為主題，其中聚焦智慧運算，東森購物網指出，搭載最新的Ultra系列處理器因為具備高效運算，是消費者換機的選購重點，此外也重視長效電池與輕薄設計，以利隨時隨地輕鬆工作或學習。另外，配有Copilot快捷鍵，讓使用者可以一鍵呼叫AI助理，也是時下挑選筆電的重要考量之一。

針對AI筆電換機需求，東森購物網推出「AI新世代最高立即省千元活動」，包括ASUS 華碩Zenbook、ACER 宏碁Swift GO AI、MSI微星Prestige AI Evo、Lenovo聯想ThinkBook AI PC Ultra 等熱銷系列，購買享現折回饋，指定機種甚至花不到3萬元即可入手，滿足日常生活的智慧所需。

▲東森購物網即日起推出「AI新世代最高立即省千元活動」。（圖／翻攝自東森購物網）

生成式AI不只是科技熱點，更重新定義了消費者對筆電功能的想像，從文書處理、影像生成，到程式開發與即時翻譯，AI筆電正成為工作與學習的高效助手。momo購物網統計，過去一個月內，「AI筆電」、「Copilot筆電」等關鍵字搜尋量翻倍成長，銷售年增三倍，除了32G記憶體、1TB SSD等高階機型成為選購主流，消費者最在意AI運算能力、電池續航力與散熱，並偏好具備Copilot快捷鍵與NPU架構的機種，搭載Intel、AMD、Qualcomm最新處理器平台的機型更成為換機首選。

不只筆電，智慧配件也全面升級。momo指出，具備語音助理、即時翻譯、會議轉錄等功能的AI周邊配件，正成為新一代科技寵兒，顯示消費者對「一體化AI生活圈」的期待快速升溫。特別是支援語音轉錄的錄音筆、具智慧降噪及語音辨識的耳機，深受到上班族及內容創作者青睞，反映出消費者愈加重視多設備協同運作的流暢體驗。

▲momo在5月份推出AI相關筆電或桌機優惠，搶攻AI換機商機。（圖／momo提供）

在黃仁勳與Copilot+話題發酵下，Yahoo奇摩購物站上AI筆電搜尋熱度飆，銷量成長破2倍，其中以支援本地AI運算/應用、具備智慧助理、即時翻譯等機型最受歡迎。近期Microsoft Surface Laptop、ASUS Vivobook S 15等首波Copilot+ PC新品搶佔話題，Acer Swift Go 14以輕薄機身、CP值與顏值兼具奪下站上AI筆電熱銷冠軍；搭載RTX 40系列顯卡、支援AI影像處理與應用的ASUS ROG Zephyrus G16、Strix SCAR 18則深受大量創作者與電競族青睞。

▲Yahoo奇摩購物祭出AI夯品、品牌週限時下殺。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

Yahoo奇摩購物觀察到，手機與3C配備等也吹起AI風，iPhone 16系列受惠關稅議題買氣延燒，業績月成長破7成，Galaxy S25 Ultra旗艦機種領券現省6千5，成入手AI裝置的熱門選擇；可自動生成逐字稿與會議記錄的「PLAUD NOTE AI 智慧錄音卡」成上班族與學生圈的話題新品，成為AI週邊新品黑馬。