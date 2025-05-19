　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

COMPUTEX前夕熱度爆發！AI筆電買氣急升　「Copilot快捷鍵」成選購關鍵

momo「筆電5月抗漲爽購節」（圖／momo提供）

▲AI筆電成換機主流。（圖／momo提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2025台北國際電腦展即將登場，「AI教父」黃仁勳再度來台，成為科技圈話題焦點，也成功推升市場對AI裝置的關注與買氣。電商平台迎戰AI換機潮，東森購物網推出AI筆電品牌專區，下單直接現折千元，momo搶先啟動「筆電5月抗漲爽購節」，Yahoo奇摩購物祭出AI夯品限時下殺，同時揭露消費者的選購關鍵。

隨著AI技術的進步，AI筆電逐漸成為市場主流，而今年台北國際電腦展以「AI Next」為主題，其中聚焦智慧運算，東森購物網指出，搭載最新的Ultra系列處理器因為具備高效運算，是消費者換機的選購重點，此外也重視長效電池與輕薄設計，以利隨時隨地輕鬆工作或學習。另外，配有Copilot快捷鍵，讓使用者可以一鍵呼叫AI助理，也是時下挑選筆電的重要考量之一。

針對AI筆電換機需求，東森購物網推出「AI新世代最高立即省千元活動」，包括ASUS 華碩Zenbook、ACER 宏碁Swift GO AI、MSI微星Prestige AI Evo、Lenovo聯想ThinkBook AI PC Ultra 等熱銷系列，購買享現折回饋，指定機種甚至花不到3萬元即可入手，滿足日常生活的智慧所需。

東森購物網「AI新世代最高立即省千元活動」（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網即日起推出「AI新世代最高立即省千元活動」。（圖／翻攝自東森購物網）

生成式AI不只是科技熱點，更重新定義了消費者對筆電功能的想像，從文書處理、影像生成，到程式開發與即時翻譯，AI筆電正成為工作與學習的高效助手。momo購物網統計，過去一個月內，「AI筆電」、「Copilot筆電」等關鍵字搜尋量翻倍成長，銷售年增三倍，除了32G記憶體、1TB SSD等高階機型成為選購主流，消費者最在意AI運算能力、電池續航力與散熱，並偏好具備Copilot快捷鍵與NPU架構的機種，搭載Intel、AMD、Qualcomm最新處理器平台的機型更成為換機首選。

不只筆電，智慧配件也全面升級。momo指出，具備語音助理、即時翻譯、會議轉錄等功能的AI周邊配件，正成為新一代科技寵兒，顯示消費者對「一體化AI生活圈」的期待快速升溫。特別是支援語音轉錄的錄音筆、具智慧降噪及語音辨識的耳機，深受到上班族及內容創作者青睞，反映出消費者愈加重視多設備協同運作的流暢體驗。

momo「筆電5月抗漲爽購節」（圖／momo提供）

▲momo在5月份推出AI相關筆電或桌機優惠，搶攻AI換機商機。（圖／momo提供）

在黃仁勳與Copilot+話題發酵下，Yahoo奇摩購物站上AI筆電搜尋熱度飆，銷量成長破2倍，其中以支援本地AI運算/應用、具備智慧助理、即時翻譯等機型最受歡迎。近期Microsoft Surface Laptop、ASUS Vivobook S 15等首波Copilot+ PC新品搶佔話題，Acer Swift Go 14以輕薄機身、CP值與顏值兼具奪下站上AI筆電熱銷冠軍；搭載RTX 40系列顯卡、支援AI影像處理與應用的ASUS ROG Zephyrus G16、Strix SCAR 18則深受大量創作者與電競族青睞。

Yahoo奇摩購物祭出AI夯品限時下殺（圖／Yahoo奇摩購物提供）

▲Yahoo奇摩購物祭出AI夯品、品牌週限時下殺。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

Yahoo奇摩購物觀察到，手機與3C配備等也吹起AI風，iPhone 16系列受惠關稅議題買氣延燒，業績月成長破7成，Galaxy S25 Ultra旗艦機種領券現省6千5，成入手AI裝置的熱門選擇；可自動生成逐字稿與會議記錄的「PLAUD NOTE AI 智慧錄音卡」成上班族與學生圈的話題新品，成為AI週邊新品黑馬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
410 2 4317 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／增至4人命危！　有國小女童
快訊／三峽重大車禍！10多傷、3人無呼吸心跳
江雅綺任駐英公使　民眾黨爆「偽博士」曾造假學歷：民進黨沒人了
北檢出招！明為柯文哲案作證　苗博雅：依法出席、據實以告
總統府令　駐英國公使、駐印度大使公布
快訊／鑽石公主號船長猝逝！副手緊急接手靠泊基隆港
獨／不是詐團收回！RM粉鑽錶3900萬　神秘得主身分曝
快訊／大阪燒肉粽！44層大樓墜落　他經過被砸死
新加坡男星認了性侵16歲少女！　她多次受害染病

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

COMPUTEX前夕熱度爆發！AI筆電買氣急升　「Copilot快捷鍵」成選購關鍵

夏季戴帽藏禿頭危機！專家：AI精準偵測頭皮細菌與毛囊　助評估落髮風險

【廣編】蔡司台灣與宏碁智醫簽署備忘錄　推動「超廣角眼底攝影系統AI篩檢軟體」

端午南北粽開戰！全聯榜單TOP 5「南部粽佔4席」　獨賣新品搶先看

7-11首創「紫斑蝶友善門市」防路殺　每年5-6月超過千隻飛越馬路

麥當勞「辣味四盎司牛肉堡」回來了　還有全新OREO花生冰炫風

超商周一咖啡優惠！7-11、全家「兩杯55折起」　萊爾富買1送1

麥當勞APP本周最新優惠　飲料買1送1、勁辣香雞翅免費送

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

【猴～抓到了！】北投市場驚見猴子偷水果！ 現場一陣騷動

【驚悚瞬間】廂型車突衝進早午餐店　玻璃碎滿地...多人受傷

#李珠珢 身穿迷彩服超迷人！好身材直接嶄露無遺

【泰格與雪兒】金牛座男友

女行人與機車碰撞倒地！遭轎車輾送醫不治 #基隆

COMPUTEX前夕熱度爆發！AI筆電買氣急升　「Copilot快捷鍵」成選購關鍵

夏季戴帽藏禿頭危機！專家：AI精準偵測頭皮細菌與毛囊　助評估落髮風險

【廣編】蔡司台灣與宏碁智醫簽署備忘錄　推動「超廣角眼底攝影系統AI篩檢軟體」

端午南北粽開戰！全聯榜單TOP 5「南部粽佔4席」　獨賣新品搶先看

7-11首創「紫斑蝶友善門市」防路殺　每年5-6月超過千隻飛越馬路

麥當勞「辣味四盎司牛肉堡」回來了　還有全新OREO花生冰炫風

超商周一咖啡優惠！7-11、全家「兩杯55折起」　萊爾富買1送1

麥當勞APP本周最新優惠　飲料買1送1、勁辣香雞翅免費送

TPBL職籃季後賽15精英裁判　綜合評選名單正式出爐

屏東移民署走進校園　為外籍生解鎖留台關鍵攻略

新購受泥船「高601號」命名下水　負起高雄港港灣疏浚及航道維護任務

超強降溫！炎夏必備「清涼感保養」推薦　提振精神超有感

吃米不知米價？日農相失言「沒買過米」惹眾怒　道歉稱被太太臭罵

一票律師「轉這行」月入數10萬！他驚呆：工時更少又固定

提升新住民交通安全　移民署雲林服務站、監理站加強宣導

快訊／南韓爆「連環砍人」2死2重傷！　中國籍兇嫌仍在逃

快訊／三峽北大國小旁車輛暴衝！釀10多人傷　其中3人無呼吸心跳

快訊／又來！日本4小學生放學「遭暴衝車輛」撞飛　20天內第3起

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

消費熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

超商周一咖啡優惠！7-11、全家55折起

超商520優惠懶人包　咖啡寄杯省200元

麥當勞辣味雙層四盎司牛肉堡回歸

醫美詐騙新手法！消費者怒控受騙過程

麥當勞APP本周最新優惠

7-11首創「紫斑蝶友善門市」防路殺

左岸驚喜登場「厚乳拿鐵」不容錯過！

拿坡里限時10天炸雞桶買1送1

南北粽開戰！全聯5大排行「南部粽佔4席」

早餐藏油脂陷阱？豆漿來救援！

超商新推「蒸的霜淇淋」奶黃包被搶空

超商咖啡「買1送1」優惠一次看

10元喝美式拿鐵、周末咖啡「買1送1」

更多熱門

相關新聞

微星2018搶先佈局AI筆電

微星2018搶先佈局AI筆電

在今年COMPUTEX（台北國際電腦展）後，全世界颳起的AI浪潮襲捲到台灣，各種AI相關應用、產品紛紛出爐，讓台灣成為國際矚目的「AI焦點」。其中，「AI PC」這個概念正式走入消費者的面前，被稱作AI PC元年的2024，許多人儘管聽過，但仍然對於這個新名詞一知半解。

AI筆電價格3.5萬起「刺激買氣難」

AI筆電價格3.5萬起「刺激買氣難」

Computex2024本周登場　科技四巨頭齊聚、聚焦AI PC

Computex2024本周登場　科技四巨頭齊聚、聚焦AI PC

關鍵字：

AI筆電智慧配件Copilot快捷鍵NPU

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃仁勳開獎！　輝達台灣總部落腳北士科

21歲壯男「揮拳痛揍女牙醫」　診所滿地血畫面曝

阿喜錄到一半「內衣滑到腰」

不是奶酥！最肥麵包是「它」：鹹比甜可怕

21歲洗牙男痛揍女牙醫！超壯正面曝光

燒臘店老闆去世壯運丟飛盤！顧客見公告驚呆

吃到飽是照妖鏡　他點6關鍵「看出這個人沒品」

「這3檔」交不出財報　股票恐成壁紙

北韓10女「陸工廠暴動」打死人！遭處決

李珠珢「天價出席費」創中職紀錄！

花蓮喑啞男勒斃女師「侵入路線」曝光！　性騷遭拒釀悲劇

日本麥當勞吉伊卡哇之亂！黃牛餐點丟地

快訊／美國前總統拜登確診前列腺癌！

快訊／工人陳屍新光三越A8館！被發現時已屍僵

花蓮遇害女師是學霸！喑啞男認失手殺她

更多

最夯影音

更多

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面