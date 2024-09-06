專訪／靠著了解市場成為AI PC領先品牌！微星2018搶先佈局　圍繞３原則給消費者全方位AI PC選擇

記者蘇晟彥／專訪

在今年COMPUTEX（台北國際電腦展）後，全世界颳起的AI浪潮襲捲到台灣，各種AI相關應用、產品紛紛出爐，讓台灣成為國際矚目的「AI焦點」。其中，「AI PC」這個概念正式走入消費者的面前，被稱作AI PC元年的2024，許多人儘管聽過，但仍然對於這個新名詞一知半解。對此，微星科技筆電事業部全球業務暨行銷副總經理陳禮群說，「微星2022年已經發現AI將會對整個市場產生重大變革，早一步領先同業開始投入」，憑藉著這股觀察力，讓微星在AI PC元年就成為許多廠商開發技術首發合作的夥伴，更端出多款AI PC持續成為消費者信賴品牌。

▼陳禮群在專訪時強調，「微星已經做好準備，提供給消費者最多元的AI PC選項」。（圖／品牌提供）



到底什麼叫做AI PC？陳禮群這樣解釋，如果要用比較精確定義來說，「有NPU或是獨立顯卡的機種，我們就會稱作它 『AI PC』」如同以往消費者所之，在筆電中CPU是負責處理電腦的程式、顯卡則是負責圖形運算，這幾年冒出了一個叫做NPU （Neural-network Processing Unit）的名詞，在中文上會稱它為「神經處理單元」。NPU在AI應用扮演重要角色，如果需要大量生成式的應用，就會使用到NPU，通常算力越強就代表這台AI PC的效能越強，越能更快速的將需要的資料給生成出來。

「其實說穿了，所謂AI就是以前所說自動化的程式」

陳禮群回憶到，微星在2018、20年的時候，就開始陸陸續續推出一些像是遊戲優化、創作生產相關的應用程式，只是當時「AI」這個名詞並未被大量使用。他指出，其實像是當時微星有很多For Gamer的電競筆電，當你打遊戲打開時，就會自動針對電腦的效能，將可用的效能自動開啟、用不到的東西讓程式關掉，這些其實就是所謂AI的前身，而這些程式會誕生的前提，就是微星想要給消費者一個最舒適、最優質的使用體驗。

憑藉著這股「消費者至上」的想法，微星開始注意到「自動化」將會是未來市場的趨勢，在2022年就決定大量投入到相關的研究開發，當時更提出了一個「奇異點」（Singularity）的概念，他們知道當時這個「自動化」的程式，一定會像工業革命時的蒸汽機一樣，讓科技產生一個非常大的躍進，消費者的使用習慣將會大大改變。果不其然，微星領先的同業幾乎4、5年的時間好好的鑽研這項技術，從2022年率先喊出「Meta Ready」，而在2024 COMPUTEX上，AI的概念真的被大量提出，應證了微星洞察先機的優勢。

這次，微星又憑藉著對於消費者的瞭解，以及對於市場的敏銳度，再度在AI的議題上領先著。

▼微星從2018年就已經領先同業在AI方面開始佈局。



除了敏銳的洞察力外，陳禮群也點出微星之所以受到青睞的原因，他說，「不管是消費者或是合作夥伴，都非常看重我們可以立即到達市場這件事」，每當有新技術、新硬體，微星能因為有著自家工廠，能最快速的將這些功能應用在生產鏈中，成為第一個生產、第一個到達市面，這些都是讓Intel、NVIDIA這些顯卡大廠如此信賴的原因。

在持續提升品牌影響力的同時，微星也不忘提升消費者服務體驗的初衷，在AI資訊爆炸的年代，開始思考怎樣的AI應用能幫助到他們提升工作效率，卻又不會讓機敏資料洩漏，陳禮群笑著說，「當初AI開始出現的時候，就有人大膽預言未來將會出現許多『咒語師』，必須學會對AI下達各種咒語指令」但這些畢竟是他們的專長，最重要的是必須要讓消費者能夠輕易使用，因此圍繞在「安全性」、「易用性」及「效能性」三大原則，MSI AI Chat、MSI AI Artist 等等的AI應用程式也順應而生。

在MSI提供的眾多AI功能中，有許多都是不需要連接網路就可以執行，這些功能打破以往在雲端運行，回到地端確保消費者的隱私、資料能更安全的被保護，透過自動生成文本、自動問答、找尋檔案等等，實現私人AI助理的可能，讓工作時間大幅縮短，能多出更多自由時間享受生活。

▼從商務、創作者到遊戲，微星提供最多元的AI 筆電選項。



而在今年IFA（柏林消費電子展）上，微星一共推出了八款符合微軟Copilot+ PC定義的新一世代AI 筆電，分別是四款搭載Intel Lunar Lake處理器的Prestige 13 AI+ Evo、Prestige 14 AI+ Evo、Prestige 16 AI+ Evo、Summit 13 AI+ Evo和搭載AMD Strix Point處理器的Stealth A16 AI+、Prestige A16 AI+、Summit A16 AI+、Creator A16 AI+，不管是針對影音創作、圖像編輯，又或者是商業的專業人士，都一定能找到一款符合自身需求的筆電。

陳禮群也點出，根據IDC 、Canalys、Gartner等等研究機構的資料顯示，AI PC在市場上的占比越來越重，在2027年將會達到40%的驚人比例，未來將會是AI PC的天下，從另外一面看，今年開始陸陸續續推出的AI PC，更加應證「AI PC元年」的大門已經被打開。他也向許多對於AI PC抱持著觀望態度的消費者解釋，其實AI PC並不是一個為了去銷售筆電而誕生的新名詞，只要電腦有著GPU、NPU，能夠自動去生成一些資料，就能稱得上「AI PC」，所以其實很多人現在就已經在使用AI PC，用著很多程式來加速工作效率，只是自己渾然不知。

最後他很堅定地說，「微星已經做好準備，我們已經規劃出全方位的選擇提供給消費者」，不管是Gaming、Content Creation、Business & Productivity，一定能找到一款符合自身需求的AI PC。