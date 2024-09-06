　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

專訪／靠著了解市場成為AI PC領先品牌！微星2018搶先佈局　圍繞３原則給消費者全方位AI PC選擇

記者蘇晟彥／專訪

在今年COMPUTEX（台北國際電腦展）後，全世界颳起的AI浪潮襲捲到台灣，各種AI相關應用、產品紛紛出爐，讓台灣成為國際矚目的「AI焦點」。其中，「AI PC」這個概念正式走入消費者的面前，被稱作AI PC元年的2024，許多人儘管聽過，但仍然對於這個新名詞一知半解。對此，微星科技筆電事業部全球業務暨行銷副總經理陳禮群說，「微星2022年已經發現AI將會對整個市場產生重大變革，早一步領先同業開始投入」，憑藉著這股觀察力，讓微星在AI PC元年就成為許多廠商開發技術首發合作的夥伴，更端出多款AI PC持續成為消費者信賴品牌。

▼陳禮群在專訪時強調，「微星已經做好準備，提供給消費者最多元的AI PC選項」。（圖／品牌提供）

▲▼ 微星

到底什麼叫做AI PC？陳禮群這樣解釋，如果要用比較精確定義來說，「有NPU或是獨立顯卡的機種，我們就會稱作它 『AI PC』」如同以往消費者所之，在筆電中CPU是負責處理電腦的程式、顯卡則是負責圖形運算，這幾年冒出了一個叫做NPU （Neural-network Processing Unit）的名詞，在中文上會稱它為「神經處理單元」。NPU在AI應用扮演重要角色，如果需要大量生成式的應用，就會使用到NPU，通常算力越強就代表這台AI PC的效能越強，越能更快速的將需要的資料給生成出來。

「其實說穿了，所謂AI就是以前所說自動化的程式」

陳禮群回憶到，微星在2018、20年的時候，就開始陸陸續續推出一些像是遊戲優化、創作生產相關的應用程式，只是當時「AI」這個名詞並未被大量使用。他指出，其實像是當時微星有很多For Gamer的電競筆電，當你打遊戲打開時，就會自動針對電腦的效能，將可用的效能自動開啟、用不到的東西讓程式關掉，這些其實就是所謂AI的前身，而這些程式會誕生的前提，就是微星想要給消費者一個最舒適、最優質的使用體驗。

憑藉著這股「消費者至上」的想法，微星開始注意到「自動化」將會是未來市場的趨勢，在2022年就決定大量投入到相關的研究開發，當時更提出了一個「奇異點」（Singularity）的概念，他們知道當時這個「自動化」的程式，一定會像工業革命時的蒸汽機一樣，讓科技產生一個非常大的躍進，消費者的使用習慣將會大大改變。果不其然，微星領先的同業幾乎4、5年的時間好好的鑽研這項技術，從2022年率先喊出「Meta Ready」，而在2024 COMPUTEX上，AI的概念真的被大量提出，應證了微星洞察先機的優勢。

這次，微星又憑藉著對於消費者的瞭解，以及對於市場的敏銳度，再度在AI的議題上領先著。

▼微星從2018年就已經領先同業在AI方面開始佈局。

▲▼ 微星。（品牌提供）

除了敏銳的洞察力外，陳禮群也點出微星之所以受到青睞的原因，他說，「不管是消費者或是合作夥伴，都非常看重我們可以立即到達市場這件事」，每當有新技術、新硬體，微星能因為有著自家工廠，能最快速的將這些功能應用在生產鏈中，成為第一個生產、第一個到達市面，這些都是讓Intel、NVIDIA這些顯卡大廠如此信賴的原因。

在持續提升品牌影響力的同時，微星也不忘提升消費者服務體驗的初衷，在AI資訊爆炸的年代，開始思考怎樣的AI應用能幫助到他們提升工作效率，卻又不會讓機敏資料洩漏，陳禮群笑著說，「當初AI開始出現的時候，就有人大膽預言未來將會出現許多『咒語師』，必須學會對AI下達各種咒語指令」但這些畢竟是他們的專長，最重要的是必須要讓消費者能夠輕易使用，因此圍繞在「安全性」、「易用性」及「效能性」三大原則，MSI AI Chat、MSI AI Artist 等等的AI應用程式也順應而生。

在MSI提供的眾多AI功能中，有許多都是不需要連接網路就可以執行，這些功能打破以往在雲端運行，回到地端確保消費者的隱私、資料能更安全的被保護，透過自動生成文本、自動問答、找尋檔案等等，實現私人AI助理的可能，讓工作時間大幅縮短，能多出更多自由時間享受生活。

▼從商務、創作者到遊戲，微星提供最多元的AI 筆電選項。

▲▼ 微星。（品牌提供）

而在今年IFA（柏林消費電子展）上，微星一共推出了八款符合微軟Copilot+ PC定義的新一世代AI 筆電，分別是四款搭載Intel Lunar Lake處理器的Prestige 13 AI+ Evo、Prestige 14 AI+ Evo、Prestige 16 AI+ Evo、Summit 13 AI+ Evo和搭載AMD Strix Point處理器的Stealth A16 AI+、Prestige A16 AI+、Summit A16 AI+、Creator A16 AI+，不管是針對影音創作、圖像編輯，又或者是商業的專業人士，都一定能找到一款符合自身需求的筆電。

▲▼ 微星

陳禮群也點出，根據IDC 、Canalys、Gartner等等研究機構的資料顯示，AI PC在市場上的占比越來越重，在2027年將會達到40%的驚人比例，未來將會是AI PC的天下，從另外一面看，今年開始陸陸續續推出的AI PC，更加應證「AI PC元年」的大門已經被打開。他也向許多對於AI PC抱持著觀望態度的消費者解釋，其實AI PC並不是一個為了去銷售筆電而誕生的新名詞，只要電腦有著GPU、NPU，能夠自動去生成一些資料，就能稱得上「AI PC」，所以其實很多人現在就已經在使用AI PC，用著很多程式來加速工作效率，只是自己渾然不知。

最後他很堅定地說，「微星已經做好準備，我們已經規劃出全方位的選擇提供給消費者」，不管是Gaming、Content Creation、Business & Productivity，一定能找到一款符合自身需求的AI PC。

ET快訊
不知自己要被離開　KID傻眼：能配合我都配合
海邊遇超漂亮「藍色雨傘節」！　他定睛看：世界最毒之一
快訊／國家警報大響！大雷雨炸3縣市　暴雨警戒區出爐
快訊／「雙緯」長打發威！中華隊1比0領先韓國
抗告再戰檢方？柯文哲3律師北所集結完成　嘴緊閉：完成律見再說
彰化小草也「集結」北上！　必帶品：拯救阿北的心
快訊／11縣市大雨特報！下到入夜
BMW恐怖失控瞬間曝！台大醫院女看護剛下班　慘遭甩尾撞死
快訊／士林恐怖大火！工廠存放大量酒精　全面燃燒

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

專訪／靠著了解市場成為AI PC領先品牌！微星2018搶先佈局　圍繞３原則給消費者全方位AI PC選擇

「Chill星人 三星創意市集」下週末華山登場　結合AI尬岀新滋味

華碩IFA新技術發表　攜手Intel開創卓越AI效能

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

台北賽最後一舞意外止步16強　王齊麟賽後自責沒守護李洋！

馬力歐跳三振舞：未來是啦啦隊的天下　談潛規則「我們長相.身材太遜色」XD

篠崎泫突曬凸肚照「滿滿的寶寶們」！　「趕在30歲完成」網狂問：Toyz當爸了？

生涯最終戰交手戴資穎　楊育綺淚灑球場無憾！

曾託夢弟弟「我快回家了」　彰化10歲小姊姊遺體送回...阿祖淚崩(更)

專訪／靠著了解市場成為AI PC領先品牌！微星2018搶先佈局　圍繞３原則給消費者全方位AI PC選擇

「Chill星人 三星創意市集」下週末華山登場　結合AI尬岀新滋味

華碩IFA新技術發表　攜手Intel開創卓越AI效能

孩子「穿西裝」參加慶功宴！她到現場一看：台人普遍不重視打扮

不知自己要被離開　KID傻眼：「能配合我都配合」

買臭豆腐等太久！金門工人街上亂揮美工刀　民眾閃避4警圍捕

《瑞鎮家2》高旻示「像牛般賣力工作」　製作人自責：對其他成員抱歉

林采緹「第一次體驗空中瑜伽」穿超貼身！一轉側面⋯超兇上圍全被拍

下半場狂進3球　阿根廷3比0轟垮智利奪勝

財部再邀公股行庫董座開會　新青安依4原則貸放

航空客運恢復疫情前9成　桃機估今年拚出4500萬人次

警攔酒駕男！3正義哥擋車第一視角畫面曝　退休警：別在台中犯案

前首相之子！小泉進次郎宣布參選自民黨總裁　首度挑戰大位

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

3C家電熱門新聞

Chill星人 三星創意市集in華山

iPhone 16外觀曝光！部落客：有預感這支會大賣

微星2018搶先佈局AI筆電

iPhone16上市倒數

微星Cyborg 14四大AI看點！

華碩IFA新技術發表

網傳iPhone 16不支援騰訊微信！　蘋果官方回應了

蘋果11款產品「停產絕版」　零售通路將優惠出清

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

PS5又又又漲價

FB上互搜就變...「建議好友」？

LINE必備「9種功能」一次看

LINE Keep將關閉　1招「無痛快速」發名片與梗圖

老牌AC插頭行動電源也爆炸

更多熱門

相關新聞

微星Cyborg 14四大AI看點！

微星Cyborg 14四大AI看點！

2024年是AI大爆發的一年，在「AI PC」竄起的時代，想要踏上AI浪潮，享受便利科技生活，如何選擇一台能夠應付各種需求的AI PC 自然是一件極為重要的事情。微星聽到所有消費者的吶喊，將以極致纖薄輕巧的MSI Cyborg 14電競筆電陪同消費者出擊，解決工作、課業上的大小煩惱；而Cyborg 14 也搭載NVIDIA GeForce RTX™ GPU，透過各種AI 應用程式大幅縮短工作時間、提升學習效率，搭配從即日起開跑的「MSI開學季優惠」，用優惠價格輕鬆入手AI PC神機，成為最跟得上潮流的消費

外資按讚微星　目標價調高至235元

外資按讚微星　目標價調高至235元

全球PC市占出爐！華碩「擠掉宏碁」殺回前五大品牌

全球PC市占出爐！華碩「擠掉宏碁」殺回前五大品牌

專訪／微星20年成功打造筆電王朝

專訪／微星20年成功打造筆電王朝

AI筆電價格3.5萬起「刺激買氣難」

AI筆電價格3.5萬起「刺激買氣難」

關鍵字：

微星AIPCAI筆電

讀者迴響

熱門新聞

邰智源宣布《木曜4》初代6成員退出！9年回憶畫句點

外送員被榨乾！網美真面曝光：長腿妹

曾國城夜市被轟插隊「隔2月節目播出打臉了」！

檢首次聲押柯文哲失敗　律師曝原因

許光漢結訓了　拎包步出成功嶺畫面曝

林依晨「成都人爭議」後首現身

沈慶京全身抽搐送醫　民眾目擊曝：看起來很危險

北韓少女「偷看韓劇」遭上銬處刑

陳佩琪與黃珊珊低調搭車離開住家

即／監理站代辦員水泥車前拆車牌　慘遭輾斃

柯文哲「白袍變囚衣」　郝龍斌1句話引爆京華城案方向

館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電

劃一刀大腸會流出？過來人曝真相

看似天真「其實超有心機」星座

柯文哲羈押提抗告？　律師今律見反問：他們可以進來？

更多

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面