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拜登攝護腺癌已擴散！　醫曝疼痛情況「快把骨頭給撐破」

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

美國前總統拜登罹患攝護腺癌（又稱前列腺癌），且已出現骨轉移，屬於晚期。姜冠宇就指出，末期時全身會出現難以言喻的痠痛，這種痛是因列腺癌細胞轉移後增殖，快要把骨頭給撐破了，而骨痛症狀算是很難處理的疼痛，「這樣的病人都在考驗著臨床醫師。」

姜冠宇今在臉書談到，拜登被診斷出前列腺癌併骨轉移，而前列腺癌在男性60-80歲達到發病高峰，它初期症狀不易察覺，且肛門指診很仰賴大小、質感，尤其位置，還是要靠PSA監測，並持續追蹤的動態監測，所以輕忽大意而直接來到末期時，全身會出現莫名且難以言喻的痠痛、刺到僵了的痛，或伴隨身高矮一截，腰椎骨扁了，甚至半身不遂、大小便失禁。

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他直言，那種痛是因為前列腺癌細胞轉移後增殖，快要把骨頭給撐破了，「未必需要電腦斷層，光是X光可能就很明顯，有被吃的骨頭和沒被吃的骨頭，顯影是有差別的。骨痛症狀算是很難處理的疼痛，這樣的病人都在考驗著臨床醫師。」

最後，姜冠宇直言，「拜登是經濟較為優勢，看看在這樣的病人身上會投入多少治療，就會知道如果要實踐癌症病友的健康人權，需要多大的成本，這也是為什麼健保之外，我們會需要癌症多元基金來支持這種醫療需求，那是一輩子都會遇上的風險，活越久，風險都在累積。」

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