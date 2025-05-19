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ROG新品發表！75%分離鍵盤、電競冠軍開發款滑鼠

記者蘇晟彥／台北報導

ROG（玩家共和國） 19日舉辦新品發表會，今年主要聚集在兩款新品ROG Falcata 及 ROG Harpe II Ace，其中Falcata是一款非常特別的「75%分離鍵盤設計」，對於玩家來說可以「擱置」掉不想要的鍵盤，放大滑鼠可以移動的區域。此外，華碩的AI工具 Multi-LM Tuner 也即將上線，將可以透過本地資料中心便捷地進行語言模型微調，大幅提升數據中心的運行效率與穩定性。

▼非常特別的「75%分離鍵盤設計」ROG Falcata 是這次新品會的亮點。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ROG,新品 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次ROG Falcata是今年上市的「鍵盤」，但從外觀上就非常不同，屬於「可分離式」的鍵盤，可以透過獨立控制、各種組合，來調整自己的空間，舉例來說，喜歡玩射擊遊戲的就可以將右方的鍵盤移開，讓滑鼠能有更大空間可以移動；需要做文字需求打字的時候，就能將鍵盤組合在一起。

儘管在外型上「出招」，但也沒有影響到實際功能，搭配ROG HFX V2 磁軸，最低可感應 0.01 mm 的精準距離，也可以啟動ZONE MODE一鍵進入到最佳化的競技模式。產品預計在7月上市。

▼雖然可以分離，但上方仍有線綁住，並不是100%可以移位。

▲▼ ROG,新品 。（圖／記者蘇晟彥攝）

ROG Harpe II Ace 也是今年主打，與《特戰英豪》電競選手、同時是2023年冠軍的Demon1合作開發，以極為小巧的126.1mm、63.9mm，讓拿起來的手感極為輕巧，同時在重量上，相較於上一代輕了48G，但耐用程度仍上升30%，同樣也能一鍵開啟ZONE MODE。目前預計7月上市。

此外，ROG也與近期上市的大作《毀滅戰士》聯名，將推出RTX 5080特仕機，將搭載超強配備以及特製版的機身，讓玩家能第一時間體驗最震撼魅力。

▲▼ ROG 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼ROG Astral RTX5080 毀滅戰士特仕機。

▲▼ ROG,新品 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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