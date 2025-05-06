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ROG「電馭純白新品」發表　《初音未來》聯名搶先亮相

記者蘇晟彥／台北報導

ROG 6日舉辦新品發表會，帶來以白、銀為設計概念的電馭美學產品，包含鍵盤ROG Azoth X電競鍵盤、ROG Keris II Origin電競滑鼠、ROG Delta II電競耳機；同時日前推出的TUF Gamingｘ《初音未來》聯名系列也在會上搶先亮相。此外，ROG與 NINJA Taipei舉辦快閃體驗店，即日起至 6 月 6日將可以前往體驗。

▼ROG Keris II Origin電競滑鼠推出白色。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ＲＯＧ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

ROG（玩家共和國） 6日推出新品，今年帶來「滿滿白色」，從ROG Azoth X電競鍵盤、ROG Keris II Origin電競滑鼠、ROG Delta II電競耳機，以及ROG Scabbard II Arctic Gray XXL電競鼠墊都推出白色系列配色。此外，在發表會上，日前推出的TUF Gamingｘ《初音未來》聯名系列也首度亮相，包含K3 Gen II 電競鍵盤、Mini 無線電競滑鼠、P1 滑鼠墊與H1 Gen II電競耳機都以經典的「初音色」（蒼白、綠）搭配，讓喜歡初音的粉絲絕對要搶先入手。

此外，ROG也與 NINJA Taipei 跨界合作，打造沉浸式快閃體驗店，內部空間延續「ROG Lab」意象，以及結合亮點新品「ROG Azoth X」星際元素，宛如太空站中的實驗艙；同時還有期間限定特調「NitRO-6」 ，命名源自「ROG」和可提升引擎燃燒率的「氮氧加速系統(Nitrous Oxide System)」，要替所有登艦者快速充能，釋放極限潛力。

▼TUF Gamingｘ《初音未來》受到粉絲討論。

▲▼ ROG,新品,初音未來,Azoth X 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ROG,新品,初音未來,Azoth X 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ROG,新品,初音未來,Azoth X 。（圖／記者蘇晟彥攝）

好評再進化！ROG Azoth X電競鍵盤
全面升級的ROG Azoth X共有NX V2 Snow及Storm機械軸兩種版本，其星際主題PBT鍵帽，採半透明設計，RGB燈光可從三面漫延流淌，營造酷炫遊戲氛圍；而南向PCB構造，則與市面上絕大多數鍵帽相容，玩家展現個人品味更隨心所欲；再加上FR4定位板、Gasket和五層消音結構，將為使用者帶來絕佳手感，以及清脆的鍵擊音質。

全新ROG Azoth X同樣支援三模連線(藍牙/低延遲ROG SpeedNova 2.4 GHz RF/有線USB)，並配備OLED顯示器、三向控制旋鈕與加大矽膠手托，不僅操作簡易直覺，長時間使用亦舒適自在，建議售價：NT$ 8,990。

▲▼ ROG,新品,初音未來,Azoth X 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ROG,新品,初音未來,Azoth X 。（圖／記者蘇晟彥攝）

精準型動！ROG Keris II Origin電競滑鼠
重量僅65 g的ROG Keris II Origin，經電競專業人士測試，外型符合人體工學，搭配42,000dpi的ROG AimPoint Pro光學感應器和高達8,000 Hz的輪詢率，即使在玻璃上，也能享有極致流暢的準確操控性；三區可獨立編程的RGB燈效，以及隨附的預裁防滑貼，無時無刻都能玩美綻放獨有風采；此外，ROG Keris II Origin另內建ROG二代微動開關與可拆換插槽，除具備卓越的1億次點擊壽命，還可依喜好及需求自訂組裝，建議售價：NT$ 4,990。

革新沉競！ROG Delta II電競耳機
備受玩家「愛戴」的旗艦電競耳機—ROG Delta II，月光白版本同樣搭載50 mm鍍鈦振膜驅動單體，可為遊戲和音樂呈現平衡、真實的聽覺感官；10 mm超寬頻吊桿式麥克風，擁有出色收音功能，哪怕再激烈的遊戲過程，也能確保通訊語音清晰細膩；透過DualFlow技術，可分別接收以2.4 GHz無線與藍牙連線的兩組裝置並自由切換。輕巧的ROG Delta II，只有318 g，且配備全新柔軟頭帶和PU皮革、透氣布料製成的兩種耳墊，續航力亦長達110小時，建議售價：NT$ 7,490。

▲▼ ROG,新品,初音未來,Azoth X 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ ROG,新品,初音未來,Azoth X 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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