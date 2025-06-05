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掏空糖協逾1300萬！行政院前秘書長張有惠父子起訴

▲▼ 台糖協助協會前董事長張有惠 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台糖協會前董事長張有惠涉背信罪遭起訴 。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾任行政院秘書長的張有惠，涉嫌在擔任台糖協會董事長期間，主導變更章程自肥，在卸職後持續以高級顧問身分領薪772萬餘元，另指示部屬吳澤春成立沒有實際運作的公益協會，挪用糖協資金，讓兒子張介嶺等人領乾薪605萬元，台北地檢署5日依背信等罪起訴張有惠、張介嶺父子以及吳澤春等7人。

財團法人台灣糖業協會始於1939年，由台灣製糖株式會社社長武智直道捐20萬日幣成立基金，目的限定為協助糖業發展，及舉辦員工福利事業，1955年由台糖公司設立「台灣糖業協會」，繼受武智紀念財團的所有資產，台糖協會現已收回國有，隸屬於經濟部。

張有惠在升任行政院秘書長前，曾同時擔任台糖公司與糖協董事長，2000年政黨輪替時，張有惠涉嫌為了繼續連任糖協董事長，變更章程，讓糖協可自行聘任董事、監察人，後因爆發糖協淪為私人金庫的爭議，經濟部要求糖協把章程改回，由經濟部遴聘董監，張有惠在2006年間表明辭意。

起訴指出，張有惠看似放棄糖協董事長寶座，但背地裡為了繼續主導糖協會務，指示糖協秘書長吳澤春避開章程規範，偽造簽文，以高級顧問名義，繼續聘用張有惠，讓張從2007年3月起繼續支領薪水、春節慰問金，直到2010年9月回任董事長前，共領了772萬3650元。

後來張有惠再次指揮部屬創設台產公益協會，在2013年間以內容空泛的計畫書向糖協申請捐助，但台產公益協會根本沒有正式員工及辦公處所，張介嶺等人以理監事會議車馬費等名義，輕易動支糖協捐贈的605萬元。案經糖協提出告發後，檢察官鄭少珏指揮廉政署偵辦，依背信、偽造文書等罪提起公訴。

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