　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

永豐金前董座何壽川違法放貸53億　二審判8年8月被最高法院撤銷

▲▼全國工業總會副理事長何壽川。（圖／記者湯興漢攝）

▲何壽川涉及的違法放貸案件，最高法院撤銷發回高院更審。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

永豐金控前董事長何壽川被控違法放貸三寶集團等案，一審遭判有期徒刑8年6月，二審更加重改判有期徒刑8年8月。全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為二審事實調查並未詳盡，有重新調查必要，因此將全案撤銷，發回高等法院更為審理。

何壽川今年2月間剛過80大壽，他在2005年到2017年6月間均擔任永豐金控董事長。不過集團後來爆發這此違法放貸案，何壽川遭金融監督管理委員會解除董事長職務，何壽川後來訴願成功，回復董事長職位；但金管會又在2019年決議解除何壽川董事長職務，何壽川打起行政官司，目前勝負仍未確定。

至於這此案件，起源於何壽川2006年間經由三寶集團負責人李俊傑介紹，共同投資上海地區的1788大樓建案。但資金出現缺口，何壽川遂安排集團內其他公司提供資金填補缺口，並將相關公司出資款或借款充為個人出資。檢方認為何壽川違法放貸53億，2016年間提起公訴，並求刑12年。台北地院一審在2020年11月間將他判刑8年6月。案件上訴第二審。

二審高等法院經過3年多的審理，於去年8月間宣判。高院維持一審的認定，仍認定犯下《證券交易法》「加重背信罪」，由於犯罪所得相較一審更多，高院加重刑度，改判有期徒刑8年8月。另外本案中其餘有罪被告，二審也大多被加重刑度。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為本案事實仍有調查必要，因此撤銷二審的有罪判決，發回高等法院更為審理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／唯一跌停鎖死個股！　委賣超過8200張
快訊／南韓軍機墜毀　傷亡人數不明
男閨蜜被爆出國「家寧脫到上空」捧胸照曝！　范成章22字回應
北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！　慘淪性奴團
快訊／Andy反擊了！駁斥家寧指控「漏洞百出」：法院見
快訊／張斯綱遭北檢約談　偵訊後請回
快訊／抖音網紅安哥遭控虐死女友！　死因曝光
家寧男閨蜜被爆「IG限動慶祝孩子誕生」　照片曝光
北檢約談張斯綱！　凌濤轟：昨天告發監察院今天就被帶走
獨／型男里長「砲兵團」酒店曝光　桌上一物露餡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／型男里長「台北戰酒店」！老司機曝地點：制服妹有這些服務

快訊／「幽靈連署」案議員張斯綱遭北檢約談　偵訊後請回

快訊／抖音網紅安哥遭控虐死女友！　死因出爐「與浴鹽有關」

走路起衝突！刺青男街頭揮拳狂毆　熱褲露肩妹下跪求停被無視

洗車撿到錢包！他拿了就跑　代價賠6千元換免刑

莒光日起衝突！下士想拿折疊椅攻擊長官　二審改判緩刑

獨／型男里長被控組「砲兵團」衝大陸　桌上「冰X」證實在台灣酒店

快訊／「幽靈連署」延燒！北市議員張斯綱疑提供資料　遭移送北檢

快訊／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

高價轉賣LAUV、鄭中基演唱會門票　黃牛慘被每月扣薪繳罰鍰

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

獨／型男里長「台北戰酒店」！老司機曝地點：制服妹有這些服務

快訊／「幽靈連署」案議員張斯綱遭北檢約談　偵訊後請回

快訊／抖音網紅安哥遭控虐死女友！　死因出爐「與浴鹽有關」

走路起衝突！刺青男街頭揮拳狂毆　熱褲露肩妹下跪求停被無視

洗車撿到錢包！他拿了就跑　代價賠6千元換免刑

莒光日起衝突！下士想拿折疊椅攻擊長官　二審改判緩刑

獨／型男里長被控組「砲兵團」衝大陸　桌上「冰X」證實在台灣酒店

快訊／「幽靈連署」延燒！北市議員張斯綱疑提供資料　遭移送北檢

快訊／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

高價轉賣LAUV、鄭中基演唱會門票　黃牛慘被每月扣薪繳罰鍰

社工約好隔天家訪！　日33歲母當晚崩潰「淹死4月大男嬰」

快訊／南韓海軍軍機墜機　傷亡人數不明

德翔海運強化亞太布局　全新JTX航線六月下旬正式啟航

道奇8局失守慘遭逆轉　羅伯斯：比賽後段失分令人沮喪

法院擋下關稅！　川普「越權爭議」5大要點一次看

PCB廠精成科唯一跌停鎖死個股！　賣老股認新股引賣壓

快訊／全球粉絲哀嚎！車銀優7月確定入伍　「倒數2個月報到軍樂隊」

監院6/2起禁「個人身分用公務車」　趙少康：為了端午連假繼續用？

沒打過新冠疫苗「過得如何？」　釣出0針神人：還沒中鏢過

雷霆王牌SGA本季「6獎項」大滿貫　生涯年只差總冠軍榮耀

賈永婕世壯運水球奪金牌　老公到場加油..她累喊：快斷氣

社會熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

女副總年薪300萬「兼差7份工」　外商銀行炒她魷魚

記憶卡變失憶卡！進口偽造中國貨網路賣

即／北市「幽靈連署」延燒　張斯綱遭移送

劉至翰前妻「收錢消失」有前例　曾爆收63萬旅費後失蹤

黑吃黑只搶到槍　詐團3男慘了

騎士未禮讓挨罰1200元　喊冤被打臉

獨／里長被控組「砲兵團」衝大陸　桌面一物顯示在台灣

撞死外送員還在笑　賓士男二審改判10個月

京華城案「污點證人」今將出庭　證詞可能不利柯文哲

北檢票選主任檢察官　林俊言排名出爐

聯結車闖紅燈又違停　整排車等他買檳榔

更多熱門

相關新聞

才藝班狼師偷拍猥褻4女　二審重判10年

才藝班狼師偷拍猥褻4女　二審重判10年

新北市永和區無照開設才藝班的范姓男子，利用臉書低價招收學生，但沒想到他卻是藉此偷拍學生如廁的偷拍狼。經學生向家長反映後，家長報警，警方在他的電腦硬碟中，查出共3名女童、1名少女遭偷拍，其中少女還遭范男隔褲猥褻。一審將范男判刑9年2月，案經上訴，高等法院29日的二審加重改判有期徒刑10年。可上訴。

名佳利被撈走上億　前董座家族5人列被告

名佳利被撈走上億　前董座家族5人列被告

法務部對更保113年度業務績效評鑑

法務部對更保113年度業務績效評鑑

李俊俋公務車接送愛犬　國民黨告發貪污侵占

李俊俋公務車接送愛犬　國民黨告發貪污侵占

清潔工引誘10少年拍不雅片　二審判7年4月

清潔工引誘10少年拍不雅片　二審判7年4月

關鍵字：

法律人權何壽川最高法院放貸三寶集團永豐金背信

讀者迴響

熱門新聞

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

退休女師曬日光浴被推土機輾死！夫見悲劇崩潰

家寧預告10:00AM回應卻沒影！

女副總年薪300萬「兼差7份工」　外商銀行炒她魷魚

快訊／LINE全新功能上線！

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面