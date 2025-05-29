永豐金前董座何壽川違法放貸53億　二審判8年8月被最高法院撤銷

▲何壽川涉及的違法放貸案件，最高法院撤銷發回高院更審。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

永豐金控前董事長何壽川被控違法放貸三寶集團等案，一審遭判有期徒刑8年6月，二審更加重改判有期徒刑8年8月。全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為二審事實調查並未詳盡，有重新調查必要，因此將全案撤銷，發回高等法院更為審理。

何壽川今年2月間剛過80大壽，他在2005年到2017年6月間均擔任永豐金控董事長。不過集團後來爆發這此違法放貸案，何壽川遭金融監督管理委員會解除董事長職務，何壽川後來訴願成功，回復董事長職位；但金管會又在2019年決議解除何壽川董事長職務，何壽川打起行政官司，目前勝負仍未確定。

至於這此案件，起源於何壽川2006年間經由三寶集團負責人李俊傑介紹，共同投資上海地區的1788大樓建案。但資金出現缺口，何壽川遂安排集團內其他公司提供資金填補缺口，並將相關公司出資款或借款充為個人出資。檢方認為何壽川違法放貸53億，2016年間提起公訴，並求刑12年。台北地院一審在2020年11月間將他判刑8年6月。案件上訴第二審。

二審高等法院經過3年多的審理，於去年8月間宣判。高院維持一審的認定，仍認定犯下《證券交易法》「加重背信罪」，由於犯罪所得相較一審更多，高院加重刑度，改判有期徒刑8年8月。另外本案中其餘有罪被告，二審也大多被加重刑度。

全案再上訴第三審，最高法院審理後，認為本案事實仍有調查必要，因此撤銷二審的有罪判決，發回高等法院更為審理。