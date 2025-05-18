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廠房拆除廢棄物竟就地掩埋　面積達1553平方米！黑心業者慘了

▲彰化警分局會同環保局查獲事業廢棄物就地掩埋。（圖／警方提供）

▲彰化警分局會同環保局查獲營建廢棄物就地掩埋。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化日前查獲一起大規模非法掩埋營建廢棄物案！彰化警分局會同環保單位，在彰化市安溪路段查獲呂姓業者為節省成本，以10萬8千元代價，雇用李姓挖土機司機及游姓工人，將1553平方公尺的廠房拆除廢棄物直接就地掩埋，全案依《廢棄物清理法》移送彰化地檢署偵辦，展現政府打擊環保犯罪的決心。

彰化縣環保局接獲線報，指安溪段土地疑似遭非法掩埋廢棄物，隨即聯合彰化警分局、農業部林業及自然保育署南投分署組成專案小組展開調查。經現場開挖勘查，發現地表下埋藏大量廢木材混合物、廢塑膠管、磚塊及混凝土塊等拆除廢料，經環保局專業認定屬「土木或建築廢棄物混合物」，確認業者已違反《廢棄物清理法》相關規定。

▲彰化警分局會同環保局查獲事業廢棄物就地掩埋。（圖／警方提供）

▲營建廢棄物就地掩埋。（圖／警方提供）

警方擴大追查後，通知涉案的呂姓業者到案說明。業者坦承，為節省廢棄物清運費用及處理時間，僅以10萬8千元代價，雇用李姓挖土機司機及游姓工人，將廠房拆除後的廢棄物直接就地掩埋。經實際丈量，掩埋面積達1553平方公尺，數量龐大，對周邊環境造成嚴重潛在危害。

彰化警分局強調，非法棄置廢棄物不僅破壞土地資源，更可能污染地下水層、影響農地安全，對公共衛生及生態環境構成長期威脅。此次案件能迅速偵破，歸功於警政與環保單位的橫向合作與即時通報機制。未來將持續強化聯合稽查，嚴查非法棄置行為，守護彰化縣環境品質。

▲彰化警分局會同環保局查獲事業廢棄物就地掩埋。（圖／警方提供）

▲營建廢棄物就地掩埋。（圖／警方提供）

警方呼籲，營建工程產生的廢棄物應依合法管道處理，若貪圖方便任意棄置，最高可面臨5年以下有期徒刑及1500萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。此案也凸顯部分業者仍存有投機心態，相關單位將加強宣導與巡查，從源頭遏止環保犯罪。

▲彰化警分局會同環保局查獲事業廢棄物就地掩埋。（圖／警方提供）

▲營建廢棄物就地掩埋。（圖／警方提供）

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