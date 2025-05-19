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日2少女「被騙當性奴」！10天下海賣淫100次　從車內激戰到摩鐵

▲▼女學生,女高中生,女生,日本女孩,日本,制服妹。（示意圖／CFP）

▲日本2名離家出走的女高中生遭不肖人士誘拐下海賣淫。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本2名女高中生離家出走後，遭3名男子聯手誘拐，被逼下海賣淫，其中一人更在10天內接客100人，多次被逼在酒店或車上與男客發生性關係，且因身上沒有錢，無法逃跑回家，因遭遇極端性剝削而出現自殘行為。大阪府警方近日以違反《賣春防止法》等罪嫌將3名涉案男子逮捕，並懷疑背後可能是組織性犯案。

根據《產經新聞》報導，大阪府警方2月起先後依《賣春防止法》罪嫌逮捕26歲男子瀧本繪斗等3名嫌犯，而大阪地檢也依相同罪名起訴3人。警方指出，3人涉及未成年少女賣春案，他們在大阪道頓堀鬧區物色目標，並專挑離家出走的少女下手。

嫌犯向2名女高中生提議稱，「先下海賣淫5天試試看，很容易就能賺到100萬日圓（約新台幣20萬元）」，並以類似話術不斷引誘對方。等到少女上鉤後，他們分別將2人載到石川縣、福井縣等地，並在當地強逼她們與多名男性買春客性交易。

為了短期內快速獲利，3人嚴格安排緊密的「賣春行程表」，有時甚至是在車上，強逼少女在短時間內接客。其中一名少女10天內接了100名客人，另一人則是在5天內接客45人，超高強度的性交易也讓被害少女們喘不過氣。

不僅如此，少女在此期間不斷求助「想回家」，卻遭到冷漠拒絕，且每天只能吃一餐便利商店的便當果腹。少女身上僅剩幾千日圓，根本無法自行回家，甚至因絕望而出現自傷行為。

嫌犯們會透過交友網站假裝為成年女性，發文表示想要「尋求爸爸活的金主」，以相關內容尋找客人。確定賣淫行程後，一行人每天早上出門後，少女就被迫開始在汽車或情侶酒店內提供性服務。

至於賣淫所得，嫌犯每次約收取1萬5000日圓（約新台幣3122元），但全額都被他們回收並扣留，只留零頭給少女。其中一人賺了150萬日圓（約新台幣31萬元），卻只收到60萬日圓（約新台幣12萬元），另一人賺了70萬日圓（約新台幣14萬元），只收到15萬日圓（約新台幣3.1萬元）。

警方懷疑，還有其他離家出走的少女遭受類似性剝削，正進一步追查是否存在組織性犯罪行為。

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