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超商周一咖啡優惠！7-11、全家「兩杯55折起」　萊爾富買1送1

▲▼7-11超商優惠，7-11特大杯咖啡，7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11、全家都推出周一限定咖啡優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接上班日，超商也推出周一限定咖啡優惠，陪廣大勞工們提神！全家APP今（19日）限定，指定咖啡「加10元多一杯」，等於兩杯55折起。7-11限時今天在「OPENPOINT行動隨時取」推出特大杯濃萃美式、特大杯濃萃拿鐵、特大厚乳拿鐵等「兩杯99元」。

★7-ELEVEN

●周一咖啡日

7-11「OPENPOINT行動隨時取」在5月19日限定，指定咖啡兩杯99元，最低55折起：

特大杯濃萃美式，2杯99元，76折（原價65元/杯）。
特大杯濃萃拿鐵，2杯99元，66折（原價75元/杯）。
特大杯厚乳拿鐵，2杯99元，58折（原價85元/杯）。
中杯精品美式，2杯99元，62折（原價80元/杯）。
中杯精品拿鐵，2杯99元，55折（原價90元/杯）。

▼7-11周一咖啡日。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家在5月19日周一限定，APP隨買跨店取推出指定咖啡「兩杯55折起」，等於加10元就多一杯，每位會員可購買2組（4杯），可兌換至6月30日。

大杯單品美式，兩杯110元，55折（原價100元/杯）。
大杯單品拿鐵，兩杯120元，55折（原價110元/杯）。
大杯特濃美式，兩杯65元，60折（原價55元/杯）。
大杯特濃拿鐵，兩杯75元，58折（原價65元/杯）。

▲全家周一限定，指定咖啡加10元就多一杯，等於兩杯55折起。（圖／全家提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至5月27日也推出咖啡限時優惠，蜂蜜美式或拿鐵、特大杯美式或拿鐵，同品項「買1送1」。

▼萊爾富咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

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