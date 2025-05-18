拿台中公園停車場滅火器亂噴！無業男坦承惡搞：缺錢心情差

▲台中公園地下停車場遭人惡意使用滅火器噴灑。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市北區台中公園地下停車場，近日連遭不明人士惡意使用停車場內設置的滅火器，在出入口到處亂噴，導致地面灑滿白色粉末，造成民眾不便。轄區警方獲報，循線查獲涉案人吳姓男子，吳男到案辯稱，因沒錢花心情差，想惡作劇解悶，警方偵訊後依毀損、公共危險等罪嫌將他移送法辦。

警方調查，台中公園地下停車場本月3日、12日、13日，分別在B、C梯一樓出入口處，發生停車場防災滅火器被人擅取惡意噴灑，成立專案小組後，鎖定涉案人是1名37歲吳姓男子，經訪查及調閱相關監視器畫面，17日晚間在台中市北區雙十路將吳男查獲到案。

據了解，吳男無業，他說，因最近缺錢花用，心情不佳，想透過惡作劇解悶，才拿取停車場的滅火器往樓梯間亂噴。

▲吳男被警方查獲到案。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方說，吳男行為嚴重危害公共場所消防安全，不容寬貸，吳擅自取用滅火器涉犯竊盜罪，將滅火器噴到不堪使用涉犯毀損罪，大量粉塵造成民眾不便、甚至危害健康，則涉公共危險罪嫌，警方偵訊後依法移送台中地檢署偵辦。

台中市第二警分局長鐘承志指出，已要求加強停車場出入口巡邏勤務，避免類似情形再次發生；鐘承志呼籲，民眾切勿濫用公共設施，以免危害公共安全並觸法，市民如有任何異常發現，請立即通報警方，共同維護社會秩序與公共安全。