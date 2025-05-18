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拿台中公園停車場滅火器亂噴！無業男坦承惡搞：缺錢心情差

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中公園地下停車場遭人惡意使用滅火器噴灑。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區台中公園地下停車場，近日連遭不明人士惡意使用停車場內設置的滅火器，在出入口到處亂噴，導致地面灑滿白色粉末，造成民眾不便。轄區警方獲報，循線查獲涉案人吳姓男子，吳男到案辯稱，因沒錢花心情差，想惡作劇解悶，警方偵訊後依毀損、公共危險等罪嫌將他移送法辦。

警方調查，台中公園地下停車場本月3日、12日、13日，分別在B、C梯一樓出入口處，發生停車場防災滅火器被人擅取惡意噴灑，成立專案小組後，鎖定涉案人是1名37歲吳姓男子，經訪查及調閱相關監視器畫面，17日晚間在台中市北區雙十路將吳男查獲到案。

據了解，吳男無業，他說，因最近缺錢花用，心情不佳，想透過惡作劇解悶，才拿取停車場的滅火器往樓梯間亂噴。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲吳男被警方查獲到案。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方說，吳男行為嚴重危害公共場所消防安全，不容寬貸，吳擅自取用滅火器涉犯竊盜罪將滅火器噴到不堪使用涉犯毀損罪大量粉塵造成民眾不便、甚至危害健康，則涉公共危險罪嫌，警方偵訊後依法移送台中地檢署偵辦。

台中市第二警分局長鐘承志指出，已要求加強停車場出入口巡邏勤務，避免類似情形再次發生；鐘承志呼籲，民眾切勿濫用公共設施，以免危害公共安全並觸法，市民如有任何異常發現，請立即通報警方，共同維護社會秩序與公共安全。

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