鬧分裂！　竹聯幫主難產

▲竹聯幫前幫主「么么」黃少岑過世已逾3個月，新任幫主人選卻至今懸而未決。（鏡新聞提供）



圖文／鏡週刊

全台最大黑幫竹聯幫群龍無首超過3個月，原本有意角逐幫主的人選，近期全噤聲。本刊調查，竹聯幫主難產的原因，除了內部路線分歧外，今年3月，幫內大老白狼想要在立法院餐廳選幫主，踩到政府紅線，引發檢警大掃黑，也是原因之一。此外，中國積極滲透台灣黑幫，甚至傳出介入這次竹聯幫主之爭，企圖讓新幫主成為對岸代理人，引起國安高層關注、監控。內憂外患，導致幫主大位懸缺至今，竹聯幫也面臨分裂危機。

今年2月初，竹聯幫幫主「么么」黃少岑因病去世，由於他生前未正式指名接班人，因此告別式結束之後，繼任幫主的競爭開始浮上檯面，也引發相當大的關注與討論。

沒想到幫內大老「白狼」張安樂，3月底公開宣布要在立法院餐廳宴請35個堂口負責人，同時舉行幫主投票，踩到政府紅線，竹聯幫人士Ａ先生指出，黑幫成員本來就是治安單位鎖定的對象，但因為白狼與統促黨的關係，硬要把竹聯幫扣上親中舔共的大帽子，讓幫內成員無法接受，因為包括第一代幫主「鴨霸子」陳啟禮的夫人、么嫂、直屬么么的「靜安會」等20幾個堂口，都反對「統」「毒」帶領竹聯幫，也反對統派白狼支持的幫主。

▲地堂創始人「鍾馗」李宗奎第一時間曾公開表態，表示有意角逐竹聯幫主之位。

另一名竹聯幫大老Ｂ先生則說：「竹聯幫內部在兩岸路線上的分歧，早在創幫之初就存在，鴨霸子主張的是中華民國在台灣，狼哥則是中華民族主義者，但意識型態的不同，從未影響二人的私交，狼哥非常尊重第一任幫主鴨霸子帶領的台灣優先路線，政府懷疑竹聯幫賣台，簡直是無稽之談！」

▲據了解，青堂大老「四川」高世川私下仍積極拜訪各堂口，希望尋求幫眾支持、坐上大位。（翻攝高世川臉書）

Ａ先生也表示：「其實竹聯幫主流的國家觀念，仍以鴨霸子為尊，我們相信狼哥也是，但是有一些在組織內失勢或比較邊緣的成員，為了延續兄弟生涯，就會選擇依附在狼哥大民族主義的旗幟麾下，不過，少數非主流兄弟打著竹聯幫或統促黨的名號在外招搖撞騙，已造成不少困擾。」

▲據傳么么曾私下指名由前愛堂堂主「扣頭」劉振南接任幫主，其直屬親衛隊靜安會及么嫂也都表態支持。（鏡新聞提供）

天道盟大老Ｃ先生則說：「大多數兄弟都反中，當年就是因為竹聯犯下江南案，政府啟動一清專案，連累很多本土角頭入獄，竹聯當時甚至還結合政府、擴大勢力，才促成天道盟崛起反制，竹聯大老們都忘了嗎？」

▲檢警單位從去年底開始就不斷發動掃黑行動，直屬么么的靜安會成員也成為重點查緝對象之一。（警方提供）

▲檢警單位從去年底開始就不斷發動掃黑行動，直屬么么的靜安會成員也成為重點查緝對象之一。（警方提供）

Ｃ先生直言，在道上混的人永遠都見不得光，別以為攀附政權就能回到太陽下生活，回顧當年竹聯幫那些人，替國民政府犯下江南案後的下場就知道；港澳黑幫新義安、14K在回歸初期，也是被中國利用來維持社會秩序的要角，尤其是在「反送中」時期更為明顯，現在也被肅清殆盡，其中，「洗米華」周焯華的案例，就可以說明一切。

▲國安人士掌握情資，中共此次積極介入竹聯幫主之爭，就是為掌握滲透台灣黑幫勢力，成為武力犯台時的內應。（翻攝自維基百科，來源kremlin.ru）

本刊調查，情蒐台灣黑幫勢力的報告會曝光，是因中國官方在么么過世後，積極介入竹聯幫幫主選舉，動作過大才會露餡。台灣國安人士Ｄ先生分析：「對台灣政府來說，這次竹聯幫選的不是幫主，而是中國的代理人。」情治單位絕不會放任黑幫叛國賣台、擾亂秩序，只要有人踩紅線，必定嚴懲不貸！



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