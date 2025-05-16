球星教練林家緯傳暴行！　小球員被打巴掌哭求退隊

▲前職棒選手林家緯（右）退役後致力培育兒童棒球，現遭爆不當管教。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前兄弟象（現中信兄弟）捕手林家緯，退役後致力培育兒童棒球，除了在桃園市多間中小學擔任球隊教練，也創辦夢無限迷你棒球俱樂部，吸引不少學生上門。但本刊接獲家長投訴，指自稱「卡比獸教練」、帶小孩「快樂打溫柔棒球」的林家緯不當管教，不但用棒球打小球員屁股、飆粗口；更扯的是，比賽輸了他就連摑小球員巴掌出氣，「卡比獸教練」對孩子的種種粗暴獸行，讓家長無法置信，現已被家長告上法院。

「我很自責沒有保護好孩子，我老婆幾乎天天以淚洗面，兒子時常做惡夢，讓人很心疼。」提起兒子小威（化名）的遭遇，讓身為父親的劉先生充滿愧疚，更感到氣憤。

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劉先生告訴本刊，小威先前加入桃園市某國小棒球校隊，從板凳球員一路努力練習成為投手，去年五月，球隊教練林家緯認為小威有潛力，選他擔任隊長，獲得肯定的小威當時還打算跟同學一起考國中體育班，一圓棒球夢，沒想到演變成連夜的惡夢。

▲林家緯連打小威巴掌，因一時失手讓手上的戒指刮傷小威的臉。

劉先生說:「小威當隊長後出現情緒低落，去年9月他開口要求退隊，理由是被教練痛罵，林家緯則說小威抗壓性不夠，後來小威被下放二軍，某天他練球完回到家情緒崩潰又要退隊，追問後才得知，球隊表現不好，林家緯就毆打擔任隊長的小威出氣，小威被逼到退隊，林家緯還當著全棒球隊員的面前對小威大吼『滾』。」

「教練常常把我打到受傷，我後來一直做惡夢，現在聽到『卡比獸』也很害怕。」小威心有餘悸表示，林家緯見他控球不佳，就罵他膽小、懦夫，還說懦夫就是太監，連摑他巴掌出氣，過程中林一時失手，手上的戒指刮傷小威的臉，害小威痛了好幾天。

同樣也是棒球校隊的小威弟則說，其他球員出錯，教練也覺得是哥哥的錯，好像因為哥哥是隊長就得承擔，代替其他人挨打，小威弟認為教練很可惡，也讓他因此討厭棒球。

▲劉先生夫妻退出球隊群組後，林家緯才發文針對不當管教的指控道歉。

更扯的是，某次跟其他學校比賽，因為小威誤解林的指令，放錯防守網子的方向，林就在眾人面前罵小威，又叫小威轉過身去，拿球棒打他的屁股。小威說：「轉身那一刻，我怕都怕死了，但教練很兇，我不敢反抗，屁股被打到一片瘀青，過了一個月後才消，還被同學取笑被教練打紅不讓。」

去年9月中，劉先生向學校申訴，並在球隊群組裡替兒子抱不平，揭露林家緯不當管教的行為，林卻沒發聲，直到劉先生夫妻接連退出群組後，才發文針對不當管教的指控道歉，但劉先生跟太太並不知情，也讓小威母覺得林只是作樣子給其他家長看，並非真心認錯，看到遭到不當管教的小威因此退隊，等於暫時放棄棒球夢，不免為兒子感到心疼。

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