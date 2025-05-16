　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

球星教練林家緯傳暴行！　小球員被打巴掌哭求退隊

前職棒選手林家緯（右）退役後致力培育兒童棒球，現遭爆不當管教。（讀者提供）

▲前職棒選手林家緯（右）退役後致力培育兒童棒球，現遭爆不當管教。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前兄弟象（現中信兄弟）捕手林家緯，退役後致力培育兒童棒球，除了在桃園市多間中小學擔任球隊教練，也創辦夢無限迷你棒球俱樂部，吸引不少學生上門。但本刊接獲家長投訴，指自稱「卡比獸教練」、帶小孩「快樂打溫柔棒球」的林家緯不當管教，不但用棒球打小球員屁股、飆粗口；更扯的是，比賽輸了他就連摑小球員巴掌出氣，「卡比獸教練」對孩子的種種粗暴獸行，讓家長無法置信，現已被家長告上法院。

「我很自責沒有保護好孩子，我老婆幾乎天天以淚洗面，兒子時常做惡夢，讓人很心疼。」提起兒子小威（化名）的遭遇，讓身為父親的劉先生充滿愧疚，更感到氣憤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉先生告訴本刊，小威先前加入桃園市某國小棒球校隊，從板凳球員一路努力練習成為投手，去年五月，球隊教練林家緯認為小威有潛力，選他擔任隊長，獲得肯定的小威當時還打算跟同學一起考國中體育班，一圓棒球夢，沒想到演變成連夜的惡夢。

林家緯連打小威巴掌，因一時失手讓手上的戒指刮傷小威的臉。

▲林家緯連打小威巴掌，因一時失手讓手上的戒指刮傷小威的臉。

劉先生說:「小威當隊長後出現情緒低落，去年9月他開口要求退隊，理由是被教練痛罵，林家緯則說小威抗壓性不夠，後來小威被下放二軍，某天他練球完回到家情緒崩潰又要退隊，追問後才得知，球隊表現不好，林家緯就毆打擔任隊長的小威出氣，小威被逼到退隊，林家緯還當著全棒球隊員的面前對小威大吼『滾』。」

「教練常常把我打到受傷，我後來一直做惡夢，現在聽到『卡比獸』也很害怕。」小威心有餘悸表示，林家緯見他控球不佳，就罵他膽小、懦夫，還說懦夫就是太監，連摑他巴掌出氣，過程中林一時失手，手上的戒指刮傷小威的臉，害小威痛了好幾天。

同樣也是棒球校隊的小威弟則說，其他球員出錯，教練也覺得是哥哥的錯，好像因為哥哥是隊長就得承擔，代替其他人挨打，小威弟認為教練很可惡，也讓他因此討厭棒球。

劉先生夫妻退出球隊群組後，林家緯才發文針對不當管教的指控道歉。（讀者提供）

▲劉先生夫妻退出球隊群組後，林家緯才發文針對不當管教的指控道歉。

更扯的是，某次跟其他學校比賽，因為小威誤解林的指令，放錯防守網子的方向，林就在眾人面前罵小威，又叫小威轉過身去，拿球棒打他的屁股。小威說：「轉身那一刻，我怕都怕死了，但教練很兇，我不敢反抗，屁股被打到一片瘀青，過了一個月後才消，還被同學取笑被教練打紅不讓。」

去年9月中，劉先生向學校申訴，並在球隊群組裡替兒子抱不平，揭露林家緯不當管教的行為，林卻沒發聲，直到劉先生夫妻接連退出群組後，才發文針對不當管教的指控道歉，但劉先生跟太太並不知情，也讓小威母覺得林只是作樣子給其他家長看，並非真心認錯，看到遭到不當管教的小威因此退隊，等於暫時放棄棒球夢，不免為兒子感到心疼。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
球星教練傳暴行2／遭控不當管教校方冷處理　「卡比獸教練」林家緯回應了
獨家有片／咻咻滑過去！林書豪、林書緯闖紅燈　路人過馬路嚇到側目
閃兵傳聞不忍了／獨家！被指涉造假體檢逃兵　Mandy馬筱梅前夫將提告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美中關稅暫降漲勢延續！美股收高271點　台積電ADR反跌0.
快訊／國光客運驚傳「桃機發車」凌晨事故！　車頭凹毀多人傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天還會更熱！專家：下週鋒面掠過北部　降雨機率提高

LINE詐騙新招！　受害者曝「回覆後果」：直接封鎖

球星教練林家緯傳暴行！　小球員被打巴掌哭求退隊

搶麥當勞客人！路易莎「鬆餅堡」今開賣　65元就好

高雄連飆36℃熱爆亮燈　下波鋒面報到時間曝

美女氣象主播下海拍AV　「身體軟Q」喜歡被銬住

Energy衝上101頂樓跳16蹲　5人當年「全免役」網看原因傻眼

台灣南部出現「光化學煙霧」！鄭明典：臭氧空氣污染

台北民生社區國小門口跟拍　疑陸女主播「直播小學生」嗆：管太多

公車上驚見3罐神祕綠水　網嚇問「膽汁？」老司機揭答案

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

賈靜雯約會修杰楷「現在就想分手」　大熱天騎機車..崩潰：好想殺你！

【超捧場歐告】爸爸泳池買太小「只夠洗腳」但狗狗照樣嗨玩XD

明天還會更熱！專家：下週鋒面掠過北部　降雨機率提高

LINE詐騙新招！　受害者曝「回覆後果」：直接封鎖

球星教練林家緯傳暴行！　小球員被打巴掌哭求退隊

搶麥當勞客人！路易莎「鬆餅堡」今開賣　65元就好

高雄連飆36℃熱爆亮燈　下波鋒面報到時間曝

美女氣象主播下海拍AV　「身體軟Q」喜歡被銬住

Energy衝上101頂樓跳16蹲　5人當年「全免役」網看原因傻眼

台灣南部出現「光化學煙霧」！鄭明典：臭氧空氣污染

台北民生社區國小門口跟拍　疑陸女主播「直播小學生」嗆：管太多

公車上驚見3罐神祕綠水　網嚇問「膽汁？」老司機揭答案

明天還會更熱！專家：下週鋒面掠過北部　降雨機率提高

LINE詐騙新招！　受害者曝「回覆後果」：直接封鎖

球星教練林家緯傳暴行！　小球員被打巴掌哭求退隊

《黃衣小飛俠》片場爆怪事！劉以豪「內臟被擠壓」　袁澧林助理躲休息室抄經

《鬼才之道》橫掃14項北影獎提名！　張榕容睡午覺被吵醒：是恭喜電話

「繳稅神卡」懶人包來了！　最高換2張商務艙機票

「週二買機票最便宜」專家打臉：已回不去！　揭2時段買最便宜

搶麥當勞客人！路易莎「鬆餅堡」今開賣　65元就好

法式瀏海是什麼？2025法式瀏海範本15款　不挑臉型、短中長髮都可留

越南移工「台鐵掉400萬」創紀錄　知情人士揭內幕：怕黑吃黑

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

生活熱門新聞

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

病患命危「家屬想找乩童」！醫秒同意...結局催淚

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

9月實施「高中以下收手機」　老師吐槽：到底是天真還是無知

公車上驚見3罐神祕綠水　網嚇問「膽汁？」老司機解答

Energy衝101跳16蹲　網傻：當年「全免役」

小學門口跟拍　疑陸女直播國小生

1家4口富國島返台　海關突暴氣「怒撕機票」：別想回家

南部出現「光化學煙霧」！鄭明典：臭氧污染

快訊／8級強風來了　今全台變天「10縣市豪大雨」

美女氣象主播下海拍AV　「身體軟Q」喜歡被銬住

喝一沐日蕎麥茶！她失眠「才知含咖啡因」　網愣了

更多熱門

相關新聞

4人盜刷1億日圓買菸轉賣　超商店主涉共謀

4人盜刷1億日圓買菸轉賣　超商店主涉共謀

近日，東京警方偵破一起涉及超商與非法信用卡詐欺的大規模購菸案件。警視廳於今（15日）表示，已逮捕5名嫌疑人，包括4名20多歲的越南籍男女，以及超商店主宇賀神光由（50歲，住在東京都澀谷區），全案涉及使用他人信用卡資訊，透過「Apple Pay」非法購買香菸。

租金0元！恐怖房東招租「有親密關係免做家事」

租金0元！恐怖房東招租「有親密關係免做家事」

Max串流平台暑假改回HBO Max

Max串流平台暑假改回HBO Max

5病毒齊發！醫嘆：都不知怎麼看病了

5病毒齊發！醫嘆：都不知怎麼看病了

好市多「廚房神物再+1」！會員瘋搶關鍵原因曝

好市多「廚房神物再+1」！會員瘋搶關鍵原因曝

關鍵字：

鏡週刊林家緯

讀者迴響

熱門新聞

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

伊朗宣布放下核武　只希望美國答應1條件

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

趁5歲兒午睡活活悶死！基隆狠父「灌400cc高粱」

26年前槍殺北聯幫主！威震吳明達將重回監獄

小賈斯汀被爆瀕破產內幕！欠7.2億違約金急賣音樂版權

病患命危「家屬想找乩童」！醫秒同意...結局催淚

女獄警迷戀性侵犯！獄中無套激戰40次

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面